Из жары в холод: в Новосибирск в выходные придёт переменчивая погода

По её словам, сегодня, 20 сентября, в Новосибирск придёт холодный атмосферный фронт .

«В течение ближайших трех суток ожидается крайне неустойчивая погода <…> с резкими перепадами давления и температуры воздуха. Обусловлено это большими скоростями смещения воздушных масс с европейской части России на Урал и на южные регионы Сибири», — рассказала корреспонденту НГС начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

Новосибирские синоптики составили прогноз на конец рабочей недели — в выходные погода будет очень переменчивой.

«Выражено это будет в усилении ветра, местами порывы до 25–27 м/с. Днём температурный фон в городе составит около 24 градусов тепла. После 12:00 с прохождением холодного атмосферного фронта через Новосибирск температура начнёт понижаться и к вечеру составит 16…18 градусов тепла. Дожди с небольшой вероятностью возможны во второй половине дня», — рассказала Анна Лапчик.

В субботу, 21 сентября, в город придёт антициклон, который снова изменит погоду.

«21 сентября ожидается рост давления и погоду будет определять область повышенного давления (антициклон). <…> Днём скорость ветра составит 5–10 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура на всей территории области ожидается от +15 до +20 градусов. Ночью в городе температура составит около 7…9 градусов тепла, а днём — 18 градусов тепла», — рассказала начальник Гидрометцентра.

Уже 22 сентября к Новосибирску придёт теплый атмосферный фронт, и температура воздуха начнёт постепенно повышаться.

«В воскресенье, 22 сентября, погода снова будет меняться. Связано это будет с приближением теплого атмосферного фронта. Температура начнёт повышаться, до 23–25 градусов тепла в дневные часы. Ветер днём усилится до 20 м/с. Ночью температура составит 7…10 градусов тепла, осадков не ожидается», — рассказала начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.