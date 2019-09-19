«Есть риск обвала»: у дома на Королёва вырыли глубокий ров для новостройки

Жители старого двухэтажного дома на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска пожаловались на шумный ремонт под окнами — рабочие вырыли глубокую траншею у фасада здания, из-за чего жители стали бояться обрушения.

Как сообщила в редакцию НГС местная жительница Светлана, рабочие постоянно шумят и копают совсем рядом со старым домом.

«Перерыли вокруг дома всё для проведения труб к новостройке. Жители опасаются, что это небезопасно, что это не соответствует нормам. Так близко нельзя копать с жилым домом. Даже одного метра нет между домом и ямой. Никто не отвечает, кто дал разрешение, с кем согласовано. Жители дома Королева, 7 испытывают неудобства, постоянный шум. Дом старый. Есть риск обвала и прорыва труб», — написала она.