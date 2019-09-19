«Есть риск обвала»: у дома на Королёва вырыли глубокий ров для новостройки

Компания-застройщик заверила, что бояться нечего
Фото: читательница НГС
Жители старого двухэтажного дома на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска пожаловались на шумный ремонт под окнами — рабочие вырыли глубокую траншею у фасада здания, из-за чего жители стали бояться обрушения.
Как сообщила в редакцию НГС местная жительница Светлана, рабочие постоянно шумят и копают совсем рядом со старым домом.
«Перерыли вокруг дома всё для проведения труб к новостройке. Жители опасаются, что это небезопасно, что это не соответствует нормам. Так близко нельзя копать с жилым домом. Даже одного метра нет между домом и ямой. Никто не отвечает, кто дал разрешение, с кем согласовано. Жители дома Королева, 7 испытывают неудобства, постоянный шум. Дом старый. Есть риск обвала и прорыва труб», — написала она.
Светлана уточнила, что коммуникации прокладывают к строящемуся жилому комплексу на Королёва, 3. Как сообщил корреспонденту НГС директор «ЗАО СМС» Сергей Болотников, чья компания и занимается прокладкой труб, никакой угрозы для дома нет.
«Работы ведутся в определённое время. По ночам не ведутся. Там улица проезжая. Шум есть, но что делать? Куда деваться? Дом не старый, он не признан аварийным, ничего он не обрушится. Вибрации никакой нет. Работает экскаватор, земля мягкая. На месте убранных деревьев посадят новые, траншею засыплют. Страшного ничего нет», — сказал Сергей Болотников.
Вечером 17 сентября жительница Новосибирска и её маленький ребёнок попали в яму с горячей водой — из-за прорыва теплотрассы под ними провалился асфальт на улице Ядринцевской в Центральном районе города. Пострадавших госпитализировали с ожогами.