Будет буря: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Ветер будет дуть в городе три дня
Фото: Александр Ощепков / НГС
Синоптики Западно-Сибирского УГМС объявили в Новосибирске штормовое предупреждение.
По информации Гидрометцентра, в ближайшие три дня в городе и области будет дуть сильный ветер, с порывами до 27 м/с.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, которые мы ожидаем в ближайшие сутки, в Новосибирской области объявлен оранжевый уровень опасности. Мы выпустили штормовое предупреждение. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается сильный ветер, в порывах — 25–27 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
По её словам, штормовое предупреждение в Новосибирске начнёт действовать с пятницы, 20 сентября.
В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.
Непогода часто оставляет новосибирцев без света. Например, в конце апреля сильный ветер в Новосибирске валил деревья и срывал крыши.