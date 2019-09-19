Будет буря: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Синоптики Западно-Сибирского УГМС объявили в Новосибирске штормовое предупреждение.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие три дня в городе и области будет дуть сильный ветер, с порывами до 27 м/с.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, которые мы ожидаем в ближайшие сутки, в Новосибирской области объявлен оранжевый уровень опасности. Мы выпустили штормовое предупреждение. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается сильный ветер, в порывах — 25–27 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.