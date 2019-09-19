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Осень

Будет буря: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили в городе оранжевый уровень опасности

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Ветер будет дуть в городе три дня

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики Западно-Сибирского УГМС объявили в Новосибирске штормовое предупреждение.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие три дня в городе и области будет дуть сильный ветер, с порывами до 27 м/с.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, которые мы ожидаем в ближайшие сутки, в Новосибирской области объявлен оранжевый уровень опасности. Мы выпустили штормовое предупреждение. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидается сильный ветер, в порывах — 25–27 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

По её словам, штормовое предупреждение в Новосибирске начнёт действовать с пятницы, 20 сентября.

В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

Непогода часто оставляет новосибирцев без света. Например, в конце апреля сильный ветер в Новосибирске валил деревья и срывал крыши

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Диванный эксперт
    19 сен 2019 в 15:46

    На фото красотка какая. Так и хочется уберечь ее от непогоды под своим плащем.

    Да ну))
    19 сен 2019 в 15:45

    Прячьтесь бабуины,а то унесёт ветром))🌪🙈

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 15:38

    В том месте, где идет девушка на фото, ветрище дует всегда! Конфигурация зданий такова...