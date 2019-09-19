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«Говорят, что мне должно быть стыдно»: филолог вышла на пикет против политических репрессий

Она развернула провокационный плакат у мэрии Новосибирска — полиция не стала её трогать

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Татьяна Пушкина планирует стоять у мэрии Новосибирска до вечера 

Фото: Мария Морсина / НГС

Днём 19 сентября молодая мама и филолог Татьяна Пушкина вышла к зданию мэрии Новосибирска — она устроила одиночный пикет против политических репрессий.

Татьяна Пушкина вышла на одиночный пикет с утра 19 сентября, она планирует стоять у здания мэрии примерно до 18:00. Сибирячка рассказала корреспонденту НГС, что устроила акцию, поскольку она «просто гражданин, который не может молчать».

«В первую очередь это солидарность со всеми политзаключёнными. 

Во-вторых, хочется привлечь внимание общественности, просто людей, чтобы они начинали открывать глаза и видеть, какие репрессии происходят вокруг, какое беззаконие творится. 

Потому что многие удивлённо смотрят, не понимают, о чём речь. Хочется, чтобы таких людей становилось меньше, чтобы люди понимали, что происходит», — объяснила свои задачи Татьяна Пушкина.

По словам участницы пикета, её акция связана не только с теми, кто понёс наказание из-за участия в несанкционированных митингах в Москве, а в целом со всеми политическими заключёнными. В том числе она поддержала Олега Навального, отсидевшего в колонии 3,5 года по делу «Ив Роше», и члена совета общественной организации «Открытая Россия» (в 2017 году организация была признана Генпрокуратурой нежелательной и впоследствии ликвидирована. - Прим. ред.) Анастасию Шевченко, которая находится под домашним арестом.

По словам сибирячки, прохожие и полицейские спокойно на неё реагируют&nbsp;

По словам сибирячки, прохожие и полицейские спокойно на неё реагируют 

Татьяна Пушкина отметила, что к ней подходили полицейские для проверки документов — они спокойно поговорили с ней и ушли. По оценке сибирячки, прохожие в основном адекватно реагируют на её плакат, хотя некоторые осуждают её за активность.

«Агрессия есть у людей старшего поколения в основном. Начинают говорить, что должно быть стыдно мне очень сильно, но в целом — либо равнодушие, немножко может быть надменный взгляд. У нас же принято не интересоваться политикой. Есть те, кто понимающе кивает», — добавила филолог.

Она подчеркнула, что считает одиночные пикеты столь же эффективными, как и онлайн-флешмобы в поддержку политзаключённых. На этой неделе новосибирские артисты присоединились к массовой акции в социальных сетях — её начали московские звёзды в поддержку фигуранта «московского дела», 24-летнего актёра Павла Устинова. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии.

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    КОММЕНТАРИИ (57)

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    19 сен 2019 в 14:07

    Я так понимаю , что люди используют данный метод, чтобы иммигрировать в Европу или США с формулировкой политическое преследование , другого объяснения я просто не вижу . Ну как вариант почему бы и нет.

    я не робот
    19 сен 2019 в 14:07

    палетических рипрессий, бгг)))) Вся суть креаклогуманитариев в одной фотографии. Она хоть понимает, что такое "политическая репрессия"?

    Гость
    19 сен 2019 в 14:06

    Скока стОит активность этой дамочки? И плакатик А1 тоже сама навояла?