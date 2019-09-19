Футболисты «Новосибирска» присоединились к челленджу и сделали тетрис из формы

Изначально в челлендже принимали участие экстренные службы, которые выкладывали для фото содержимое своих транспортных средств
Фото: vk.com/fcnsk
Футбольный клуб «Новосибирск» присоединился к мировому челленджу #tetrischallenge — команда составила прямоугольник из двух игроков, формы, инвентаря и других предметов, связанных с клубом.
«В начале сентября тренд задали полицейские, военные и спасатели со всего мира. Участники ложатся на землю и выкладывают рядом весь свой инвентарь, чтобы в итоге получился прямоугольник, и делают снимок», — говорится в сообщении футбольного клуба.
Пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев пояснил, что сейчас эта акция затронула различные сферы жизни, связанные не только с экстренными службами. Поэтому «Новосибирск» принял участие в этой акции, а также передал вызов новосибирским спортивным клубам и в первую очередь ХК «Сибирь». Также клуб приглашает присоединиться к флешмобу ФК «Зенит», ФК «Ростов», ФК «Енисей», команды «Лучшей лиги мира» и все футбольные клубы России.
На фотографии Новосибирска позируют два игрока, которые сейчас не принимают участие в тренировках, — Даниил Большунов, который получил травму ещё в начале августа, и Дмитрий Бакай, который пропустил выезд в Южно-Сахалинск и начнёт тренироваться на следующей неделе.
Среди предметов, которые выложены для челленджа, инвентарь для тренировок разных цветов, зелёные щитки, синие гетры, синяя бутылка для воды, бутылки с шампунем, освежители воздуха, тренировочные манишка и майка, бутсы и сланцы спортсменов. Также на фото есть картина, которую клубу подарили во время игры в колонии. Футболисты на снимке позируют в тренировочной форме.
В феврале 2019 года Новосибирск вошел в тройку городов по количеству заявок на «Криптонит Startup Challenge».