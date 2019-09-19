Футболисты «Новосибирска» присоединились к челленджу и сделали тетрис из формы

Футбольный клуб «Новосибирск» присоединился к мировому челленджу #tetrischallenge — команда составила прямоугольник из двух игроков, формы, инвентаря и других предметов, связанных с клубом.

«В начале сентября тренд задали полицейские, военные и спасатели со всего мира. Участники ложатся на землю и выкладывают рядом весь свой инвентарь, чтобы в итоге получился прямоугольник, и делают снимок», — говорится в сообщении футбольного клуба.

Пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев пояснил, что сейчас эта акция затронула различные сферы жизни, связанные не только с экстренными службами. Поэтому «Новосибирск» принял участие в этой акции, а также передал вызов новосибирским спортивным клубам и в первую очередь ХК «Сибирь». Также клуб приглашает присоединиться к флешмобу ФК «Зенит», ФК «Ростов», ФК «Енисей», команды «Лучшей лиги мира» и все футбольные клубы России.