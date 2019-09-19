Областные чиновники попросили мэра Локтя разобраться с падением ребёнка в яму с кипятком

«По факту получения ребенком 2017 года рождения ожогов кипятком в результате падения в образовавшуюся на дороге яму министерством труда и социального развития Новосибирской области на имя мэра Новосибирска направлено письмо с указанием провести проверку по факту чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним и предпринять меры по недопущению подобных ситуаций», — сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Чиновники из областного правительства попросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя разобраться с падением ребёнка в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.

В министерстве добавили, что сообщить о неогороженных стройках, траншеях, открытых канализационных люках и других потенциально опасных местах новосибирцы могут по телефону горячей линии 8–800–100–00–82.



Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку. При этом владелец теплотрассы, где обварились мама с сыном, обвинил в случившемся «Сибэко».

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших. Сегодня утром стало известно, что ребёнка уже перевели из отделения реанимации в обычную палату — сейчас он лежит вместе с бабушкой.