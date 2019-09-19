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Провал на Ядринцевской

Областные чиновники попросили мэра Локтя разобраться с падением ребёнка в яму с кипятком

Минтруда Новосибирской области направило мэру письмо с указанием о проверке

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Мама с ребёнком провались в яму на тротуаре неподалёку от строящейся гостиницы в центре города

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Чиновники из областного правительства попросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя разобраться с падением ребёнка в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.

«По факту получения ребенком 2017 года рождения ожогов кипятком в результате падения в образовавшуюся на дороге яму министерством труда и социального развития Новосибирской области на имя мэра Новосибирска направлено письмо с указанием провести проверку по факту чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним и предпринять меры по недопущению подобных ситуаций», — сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

В министерстве добавили, что сообщить о неогороженных стройках, траншеях, открытых канализационных люках и других потенциально опасных местах новосибирцы могут по телефону горячей линии 8–800–100–00–82.

Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку. При этом владелец теплотрассы, где обварились мама с сыном, обвинил в случившемся «Сибэко».

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших. Сегодня утром стало известно, что ребёнка уже перевели из отделения реанимации в обычную палату — сейчас он лежит вместе с бабушкой.

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    КОММЕНТАРИИ (54)

    Иришка
    19 сен 2019 в 12:46

    До выборов мэрия пооперативнее работала. Локоть сразу на место проишествие приезжал, а тут спрятался.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 12:45

    Локоть даже в такой ситуации не проявил инициативу, а отсиживался и ждал когда ему напомнят о должностных обязанностях.

    Шаль
    19 сен 2019 в 12:49

    В городе трагедия, мэр должен был первым отреагировать, а не дожидаться подсказки сверху. Позор.