Лес рубят даже на крыше: с дома в Советском районе пропали огромные деревья

Жители Шлюза наблюдали за тем, как растут деревья, много лет
Фото: очевидец, vk.com/shlyuz
На крыше здания по адресу Добровольческая, 6 в Советском районе Новосибирска около 10 лет росли огромные деревья — их срубили.
«Впервые я их увидел в 2010 году, но уже тогда они были выше человеческого роста», — рассказал корреспонденту НГС местный житель в переписке в соцсети «ВКонтакте».
На Добровольческой, 6 прежде располагалась АТС, потом здание долго стояло заброшенным, пишут подписчики группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте». В июле, по информации паблика, прошли торги и здание перешло в аренду к частной компании, а земля осталась в федеральной собственности.
«Примерно с марта месяца в здании появился сторож. С конца августа начались строительные работы. Со слов рабочих, на месте здания планируется торговый центр», — рассказывает местный житель.
По информации сайта департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, по адресу Добровольческая, 6 расположен «многоквартирный дом общей площадью 661,1 кв. м, подлежащий сносу». Участок относится к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности.
В июле посетители Центрального парка Новосибирска возмутились вырубкой десятков берёз на его территории — тогда в администрации парка сообщили, что деревья аварийные. А этим летом деревья начали рубить и жечь около городского пляжа.