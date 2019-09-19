Лес рубят даже на крыше: с дома в Советском районе пропали огромные деревья

На крыше здания по адресу Добровольческая, 6 в Советском районе Новосибирска около 10 лет росли огромные деревья — их срубили.

«Впервые я их увидел в 2010 году, но уже тогда они были выше человеческого роста», — рассказал корреспонденту НГС местный житель в переписке в соцсети «ВКонтакте».

На Добровольческой, 6 прежде располагалась АТС, потом здание долго стояло заброшенным, пишут подписчики группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте». В июле, по информации паблика, прошли торги и здание перешло в аренду к частной компании, а земля осталась в федеральной собственности.