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Город

Лес рубят даже на крыше: с дома в Советском районе пропали огромные деревья

Очевидцы рассказывают, что деревья росли там не меньше 10 лет

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Жители Шлюза наблюдали за тем, как растут деревья, много лет

Фото: очевидец, vk.com/shlyuz

На крыше здания по адресу Добровольческая, 6 в Советском районе Новосибирска около 10 лет росли огромные деревья — их срубили.

«Впервые я их увидел в 2010 году, но уже тогда они были выше человеческого роста», — рассказал корреспонденту НГС местный житель в переписке в соцсети «ВКонтакте».

На Добровольческой, 6 прежде располагалась АТС, потом здание долго стояло заброшенным, пишут подписчики группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте». В июле, по информации паблика, прошли торги и здание перешло в аренду к частной компании, а земля осталась в федеральной собственности.

«Примерно с марта месяца в здании появился сторож. С конца августа начались строительные работы. Со слов рабочих, на месте здания планируется торговый центр», — рассказывает местный житель.

По информации сайта департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, по адресу Добровольческая, 6 расположен «многоквартирный дом общей площадью 661,1 кв. м, подлежащий сносу». Участок относится к зоне застройки жилыми домами смешанной этажности.

Накануне деревья на крыше срубили

Фото 1: очевидец, vk.com/shlyuz
Фото 2: очевидец

В июле посетители Центрального парка Новосибирска возмутились вырубкой десятков берёз на его территории — тогда в администрации парка сообщили, что деревья аварийные. А этим летом деревья начали рубить и жечь около городского пляжа. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Qwerty
    19 сен 2019 в 13:32

    Очередной тц. Почему не поликлиника, не школа или что иное, не менее полезное? Там тц напротив уже стоит.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 13:30

    Такому событию радоваться надо, а не возмущаться. На крыше у хорошего хозяина деревья не появятся. Они приносят вред кровле!

    19 сен 2019 в 13:29

    И в Припять ехать не надо