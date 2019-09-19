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Дороги и транспорт

Рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву задержали на 10 часов

На рейс зарегистрировались более 120 пасссажиров

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Рейс задержался в Новосибирске почти на 12 часов

Фото: Александр Ощепков / НГС

В аэропорту Толмачёво задержался рейс в Москву — 126 пассажиров не могут улететь из-за поломки самолёта.

Согласно информации онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс СУ 1549 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в Москву в 5:50. Сейчас, по данным аэропорта, вылет назначен на 16:30.

«На рейс зарегистрировано 126 пассажиров, которым предоставляются необходимые услуги (прохладительные напитки, питание и прочее). Вместе с тем установлено, что в гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. По данным авиакомпании, заселение пассажиров не осуществлено ввиду отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах», — говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сейчас прокуратура проводит проверку исполнения закона о соблюдении прав пассажиров.

Утром во вторник, 17 сентября, пассажиры в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили длинную очередь у входа в зону контроля во внутреннем терминале. В аэропорту рассказали, что очередь из-за нескольких групп туристов из КНР.

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