Subaru вылетела на встречку и врезалась в рейсовый автобус из Новосибирска на трассе: 2 погибших

Рейсовый автобус вёз пассажиров в Казахстан, когда с ним столкнулась выехавшая на встречку легковая машина
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В ночь на четверг, 19 сентября, рейсовый автобус из Новосибирска попал в ДТП со встречным Subaru в Шипуновском районе Алтайского края: полицейские сообщают о двух погибших и двух пострадавших.
Смертельная авария случилась около 4:00 на 183-м километре автодороги «Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
«По предварительным данным, <…> водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Subaru Legacy, следуя со стороны Рубцовска в сторону Барнаула, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом Shenlong», — описали ДТП в алтайской полиции.
По информации полицейских, в результате аварии травмы получили водитель Subaru и его пассажирка. Пострадавших доставили в больницу. Также на месте ДТП до приезда скорой помощи погибли два пассажира легкового авто — мужчины 1974 и 1989 годов рождения.
Как рассказал корреспонденту НГС директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков, попавший в аварию автобус ехал из Новосибирска в Усть-Каменогорск. В автобусе, по данным Ермакова, никто не пострадал.
В ноябре прошлого года на трассе в Новосибирской области в ДТП попал рейсовый автобус до Павлодара. После столкновения с небольшим грузовиком он съехал с дороги и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.