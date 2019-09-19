Рубрики
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

Subaru вылетела на встречку и врезалась в рейсовый автобус из Новосибирска на трассе: 2 погибших

До приезда скорой помощи погибли два пассажира легковой машины

Поделиться

8 667
35 Обсудить

Рейсовый автобус вёз пассажиров в Казахстан, когда с ним столкнулась выехавшая на встречку легковая машина

Фото: 22.mchs.gov.ru

В ночь на четверг, 19 сентября, рейсовый автобус из Новосибирска попал в ДТП со встречным Subaru в Шипуновском районе Алтайского края: полицейские сообщают о двух погибших и двух пострадавших.

Смертельная авария случилась около 4:00 на 183-м километре автодороги «Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«По предварительным данным, <…> водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Subaru Legacy, следуя со стороны Рубцовска в сторону Барнаула, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом Shenlong», — описали ДТП в алтайской полиции.

По информации полицейских, в результате аварии травмы получили водитель Subaru и его пассажирка. Пострадавших доставили в больницу. Также на месте ДТП до приезда скорой помощи погибли два пассажира легкового авто — мужчины 1974 и 1989 годов рождения.

Как рассказал корреспонденту НГС директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков, попавший в аварию автобус ехал из Новосибирска в Усть-Каменогорск. В автобусе, по данным Ермакова, никто не пострадал.

В ноябре прошлого года на трассе в Новосибирской области в ДТП попал рейсовый автобус до Павлодара. После столкновения с небольшим грузовиком он съехал с дороги и опрокинулся в кювет: в аварии пострадали 6 человек.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с автобусом

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (35)

    Сергей
    19 сен 2019 в 12:26

    Минус один субарист.Здорово.На них адекватных нет водителей.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 12:35

    Я проезжал там на своей Тесле, выписал лещей ведроводителю на Субаре.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 12:27

    Все про пристёгивания почему-то говорят и никто не скажет какого хрена на встречку выехал.