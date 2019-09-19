Subaru вылетела на встречку и врезалась в рейсовый автобус из Новосибирска на трассе: 2 погибших

В ночь на четверг, 19 сентября, рейсовый автобус из Новосибирска попал в ДТП со встречным Subaru в Шипуновском районе Алтайского края: полицейские сообщают о двух погибших и двух пострадавших.

Смертельная авария случилась около 4:00 на 183-м километре автодороги «Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.



«По предварительным данным, <…> водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Subaru Legacy, следуя со стороны Рубцовска в сторону Барнаула, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом Shenlong», — описали ДТП в алтайской полиции.

