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Еда

В Новосибирске появился новый формат общепита — с начала года число точек уже перевалило за 200

Кафе-булочные превратились в серьёзного конкурента кофеен и киосков с шаурмой

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В сегменте работают и иногородние игроки, например «Хлебница» из Ижевска

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирском общепите появился новый массовый формат заведений — кафе-пекарни. По данным 2ГИС, их количество уже перевалило за 200, хотя ещё год назад этой категории в справочнике даже не было.

По данным исследования столичной NPD Group, за год, по сравнению с летом 2018 года, в крупных городах России количество кафе-пекарен увеличилось на 54%. Годом ранее рост этого формата составил всего 5%. В NPD Group учитывали именно современные кафе-пекарни, то есть заведения, в которых можно купить не только хлеб, но и выпечку, сэндвичи, а также чай и кофе. Другими словами, речь идёт об отдельном формате точек общественного питания.

В 2ГИС затруднились оценить увеличение числа точек этого формата за этот период именно в Новосибирске, поскольку сама по себе категория «пекарня» появилась в справочнике только с начала этого года. До этого все торговые точки, продающие хлеб, учитывались в категории «хлеб и хлебобулочные изделия», куда попадали и отделы на рынках, и киоски, и мини-пекарни, не имеющие зала. Сейчас, по данным 2ГИС, в административных границах города работает уже 231 пекарня. Для сравнения: в категории «кафе/рестораны быстрого питания» сейчас 139 объектов.

Цена за чашку кофе с выпечкой в Новосибирске может начинаться от 80 рублей&nbsp;

Цена за чашку кофе с выпечкой в Новосибирске может начинаться от 80 рублей 

Самые крупные сети в этом формате — это развиваемая по франчайзингу «Хлебница» из Ижевска (18 точек) и сеть фирменных магазинов-пекарен хлебокомбината «Инской» (тоже 18 точек). Догоняет их созданная всего два года назад сеть «Пеку-Пеку» с 11 точками. «Хлебница» появилась на новосибирском рынке в феврале 2017 года, и год назад у неё было 14 точек. «Пеку-Пеку» начала активно развиваться только в прошлом году. 

Сейчас в Новосибирске работает 231 пекарня

Сейчас в Новосибирске работает 231 пекарня

«Инской» действует сразу по двум направлениям. С одной стороны предприятие продолжает развивать сеть фирменных кафе под собственной маркой. Самое крупное заведение было открыто в прошлом году на Советской. Одновременно уже в этом году владельцы хлебозавода начали открывать небольшие точки под названием «Да будет хлеб». Пока открыты две точки. 

Успех кафе-пекарен эксперты NPD Group объясняют невысокими издержками при открытии новых точек и возможностью предложить потребителю перекус по минимальной цене. Действительно, в Новосибирске в сетевой булочной сегодня стоимость кофе с большой сладкой выпечкой лишь не немного превышает 80 рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    19 сен 2019 в 18:58

    Город лентяев, даже пожрать себе приготовить Не могут!! СТЫДОБА!!

    19 сен 2019 в 18:59

    Скоро жопы,будут ещё шире !

    Точняк
    19 сен 2019 в 18:47

    Абсолютно все заведения находятся под охраной Чопов, потому что безопасность важна всем. Без Чопов никуда. Чопы нужны всем.