В Новосибирске появился новый формат общепита — с начала года число точек уже перевалило за 200

В Новосибирском общепите появился новый массовый формат заведений — кафе-пекарни. По данным 2ГИС, их количество уже перевалило за 200, хотя ещё год назад этой категории в справочнике даже не было.



По данным исследования столичной NPD Group, за год, по сравнению с летом 2018 года, в крупных городах России количество кафе-пекарен увеличилось на 54%. Годом ранее рост этого формата составил всего 5%. В NPD Group учитывали именно современные кафе-пекарни, то есть заведения, в которых можно купить не только хлеб, но и выпечку, сэндвичи, а также чай и кофе. Другими словами, речь идёт об отдельном формате точек общественного питания.

