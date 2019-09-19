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Дороги и транспорт

Дорожники нарисовали разметку поверх ям на проспекте в центре Новосибирска

По словам местных жителей, сами ямы засыпали щебнем

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По словам читателя, ямы отремонтировали, засыпав их щебнем

Фото: читатель НГС Владимир Ушаков

У дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.

Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель Владимир Ушаков.

«Напротив дома № 3 по Комсомольскому проспекту разметку нанесли прямо на ямы. А ремонт ям выполнили при помощи щебенки», — коротко написал Владимир Ушаков, прикрепив к своему сообщению фотографию.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему разметку нанесли на ямы, и будет ли проведён полноценный ремонт проезжей части в 2019 году. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.


Недавно на улице Жуковского нанесли вафельную разметку. На ней нельзя останавливаться, чтобы не создавать заторы. За нарушение правил автомобилистам грозит штраф 1000 рублей. 

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разметка дорогмэрия Новосибирска

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    путинская не любовь
    19 сен 2019 в 11:03

    поверх ям нужно было плакаты Локтя вешать , в период предвыборной агитации с надписью "всё лучшее городу " , а сейчас просто хАвайте и не забывайте проглатывать.

    19 сен 2019 в 11:06

    Джамшута мана полоски делала, молнии на крыжочках выпирали. Все едут ругаюца как нащальники.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 11:03

    Раз нарисовали разметку, значит ремонтировать дорогу там ни кто точно уже не собирается.