Дорожники нарисовали разметку поверх ям на проспекте в центре Новосибирска

По словам читателя, ямы отремонтировали, засыпав их щебнем
Фото: читатель НГС Владимир Ушаков
У дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.
Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель Владимир Ушаков.
«Напротив дома
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему разметку нанесли на ямы, и будет ли проведён полноценный ремонт проезжей части в 2019 году. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Недавно на улице Жуковского нанесли вафельную разметку. На ней нельзя останавливаться, чтобы не создавать заторы. За нарушение правил автомобилистам грозит штраф 1000 рублей.