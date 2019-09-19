Дорожники нарисовали разметку поверх ям на проспекте в центре Новосибирска

У дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.

Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель Владимир Ушаков.

«Напротив дома № 3 по Комсомольскому проспекту разметку нанесли прямо на ямы. А ремонт ям выполнили при помощи щебенки», — коротко написал Владимир Ушаков, прикрепив к своему сообщению фотографию.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему разметку нанесли на ямы, и будет ли проведён полноценный ремонт проезжей части в 2019 году. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.