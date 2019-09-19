Фонд модернизации ЖКХ заказал чёрную «Камри» почти за 2 миллиона

Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области заказал автомобиль «Тойота Камри».

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 18 сентября. Согласно документам, фонду требуется «Тойота Камри» или её эквивалент в цвете чёрный металлик. Начальная (максимальная) цена закупки — 1 миллион 991 тысяча рублей.

«Дата производства поставляемого товара — не ранее 2019 года, без пробега по Российской Федерации и другим странам», — говорится в документе закупки.

В документах отмечается, что источник финансирования — «средства на обеспечение деятельности Фонда на 2019 год».