Фонд модернизации ЖКХ заказал чёрную «Камри» почти за 2 миллиона

Фонд намерен приобрести чёрный автомобиль
Фото: архив НГС
Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области заказал автомобиль «Тойота Камри».
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 18 сентября. Согласно документам, фонду требуется «Тойота Камри» или её эквивалент в цвете чёрный металлик. Начальная (максимальная) цена закупки — 1 миллион 991 тысяча рублей.
«Дата производства поставляемого товара — не ранее 2019 года, без пробега по Российской Федерации и другим странам», — говорится в документе закупки.
В документах отмечается, что источник финансирования — «средства на обеспечение деятельности Фонда на 2019 год».
Среди требований к автомобилю: автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения, объем двигателя автомобиля — не менее 2494 куб. см, максимальная мощность двигателя автомобиля — не менее 181 л. с.. Объём топливного бака — не менее 60 л, максимальная скорость — не менее 210 км/ч.
НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать закупку.
В начале сентября стало известно, что власти Новосибирской области предложили поднять тарифы на капитальный ремонт — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля. Такое предложение министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».