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Дороги и транспорт

Фонд модернизации ЖКХ заказал чёрную «Камри» почти за 2 миллиона

Совсем недавно власти задумались о повышении тарифов на капремонт — покупку оплатит сам фонд

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Фонд намерен приобрести чёрный автомобиль 

Фото: архив НГС

Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области заказал автомобиль «Тойота Камри».

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 18 сентября. Согласно документам, фонду требуется «Тойота Камри» или её эквивалент в цвете чёрный металлик. Начальная (максимальная) цена закупки — 1 миллион 991 тысяча рублей.

«Дата производства поставляемого товара — не ранее 2019 года, без пробега по Российской Федерации и другим странам», — говорится в документе закупки.

В документах отмечается, что источник финансирования — «средства на обеспечение деятельности Фонда на 2019 год».

Среди требований к автомобилю: автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения, объем двигателя автомобиля — не менее 2494 куб. см, максимальная мощность двигателя автомобиля — не менее 181 л. с.. Объём топливного бака — не менее 60 л, максимальная скорость — не менее 210 км/ч. 

НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать закупку.

В начале сентября стало известно, что власти Новосибирской области предложили поднять тарифы на капитальный ремонт — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля. Такое предложение министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

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    КОММЕНТАРИИ (47)

    Qwerty
    19 сен 2019 в 11:57

    Вот так открыто над нами насмехаются. Денег не хватает. На гранте пускай катаются. Где там путинята что хвалят власть? Бандитов поддерживаете откровенных.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 11:57

    Ну за это не грех и на 8 рублей с метра платить, даже давайте по 15 и пусть купят Бентли. Кому-то новое авто, а кому-то яма с кипятком , так и живём.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 11:53

    Губозакаточная машинка в комплекте должна быть в бардачке.