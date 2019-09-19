Провалившегося в кипяток 2-летнего мальчика перевели из реанимации

Место провала на Ядринцевской накрыли досками и оцепили сигнальной лентой
Фото: Густаво Зырянов и Сергей Ляшко / НГС
Врачи Новосибирской областной клинической больницы перевели из отделения реанимации 2-летнего мальчика, который получил ожоги при падении вместе с мамой в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.
«Всё по плану: его вчера перевели в [ожоговое] отделение из реанимации», — сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.
В свою очередь мама ребёнка в переписке с корреспондентом НГС в Telegram уточнила, что сейчас ребёнок лежит отдельно от неё — в палате напротив, с бабушкой.
Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку.
Вчера заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов рассказывал, что врачи расценивают состояние ребёнка как стабильно тяжёлое, у него обожжено 20% тела. Меньше чем за сутки пострадавшего удалось вывести из состояния ожогового шока, и это позволило врачам говорить о его скором переводе из реанимации.
«То, что ребёнку предстоит дальнейшее лечение в ожоговом центре, не вызывает сомнений. <...> Если говорить о прогнозе для жизни, он благоприятный. Говорить о том, какие последствия в плане послеожоговых шрамов, рубцов, <…> — это вопрос немножечко ещё такой преждевременный. Я думаю, что всё будет хорошо. <…> Учитывая, какая динамика по выведению из ожогового шока, складывается впечатление, что большей частью ожоги должны быть поверхностными», — сказал накануне Игорь Саматов.
В свою очередь врио заведующей ожоговым отделением облбольницы Наталья Бондаренко вчера сообщала, что мама ребёнка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. У неё ожоги преимущественно на ногах, врачи расценивают их как неглубокие.