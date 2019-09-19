Провалившегося в кипяток 2-летнего мальчика перевели из реанимации

Врачи Новосибирской областной клинической больницы перевели из отделения реанимации 2-летнего мальчика, который получил ожоги при падении вместе с мамой в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.



«Всё по плану: его вчера перевели в [ожоговое] отделение из реанимации», — сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.



В свою очередь мама ребёнка в переписке с корреспондентом НГС в Telegram уточнила, что сейчас ребёнок лежит отдельно от неё — в палате напротив, с бабушкой.