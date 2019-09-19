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Провал на Ядринцевской

Провалившегося в кипяток 2-летнего мальчика перевели из реанимации

Сейчас он лежит в ожоговом отделении вместе с бабушкой

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Место провала на Ядринцевской накрыли досками и оцепили сигнальной лентой

Фото: Густаво Зырянов и Сергей Ляшко / НГС

Врачи Новосибирской областной клинической больницы перевели из отделения реанимации 2-летнего мальчика, который получил ожоги при падении вместе с мамой в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.

«Всё по плану: его вчера перевели в [ожоговое] отделение из реанимации», — сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.

В свою очередь мама ребёнка в переписке с корреспондентом НГС в Telegram уточнила, что сейчас ребёнок лежит отдельно от неё — в палате напротив, с бабушкой.

Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в больницу, а следователи начали проверку.

Вчера заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов рассказывал, что врачи расценивают состояние ребёнка как стабильно тяжёлое, у него обожжено 20% тела. Меньше чем за сутки пострадавшего удалось вывести из состояния ожогового шока, и это позволило врачам говорить о его скором переводе из реанимации.

«То, что ребёнку предстоит дальнейшее лечение в ожоговом центре, не вызывает сомнений. <...> Если говорить о прогнозе для жизни, он благоприятный. Говорить о том, какие последствия в плане послеожоговых шрамов, рубцов, <…> — это вопрос немножечко ещё такой преждевременный. Я думаю, что всё будет хорошо. <…> Учитывая, какая динамика по выведению из ожогового шока, складывается впечатление, что большей частью ожоги должны быть поверхностными», — сказал накануне Игорь Саматов.

В свою очередь врио заведующей ожоговым отделением облбольницы Наталья Бондаренко вчера сообщала, что мама ребёнка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. У неё ожоги преимущественно на ногах, врачи расценивают их как неглубокие.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 11:18

    Если за это никто не сядет и не слетит с кресел - эта страна проклята

    Как надо
    19 сен 2019 в 11:17

    Малыш выздоравливай! Надеемся без серьезных последствий.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 11:18

    То что угрозы здоровью нет уже хорошая новость, но команде Локтя, СГК и владельцу колодца булки лучше не расслаблять, а копить на компенсацию.