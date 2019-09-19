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Будут стоять дальше: мэрия отказалась переключать светофоры на Большевистской с длинными пробками

Каждый день водители попадают в затор рядом с остановкой «храм Михаила Архангела»

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Пробка регулярно собирается из-за режима работы светофора

Фото: 2Gis

Новосибирцы каждый день попадают в многокилометровую пробку на улице Большевистской из-за режима работы светофора — в мэрии говорят, что изменить это невозможно.

«Абсурдность ситуации связана с тем, что такая пробка стала образовываться ежедневно! После реконструкции проезжей части в районе храма Михаила Архангела этим летом. Кроме того, похоже, что там изменили время светофора в этом месте. С утра просто невозможно добраться до центра города. Я проживаю в районе разъезда Иня. Дорога с детьми до сада и до работы занимает в среднем 1 час 30 мин (вне зависимости от времени выезда, будь это 7, 8 или 9 утра)», — написала в редакцию НГС читательница Анна.

В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии ответили, что менять схему работы светофора в районе остановки «храм Михаила Архангела» не будут.

«Режимы работы светофорных объектов выбраны с учетом приоритетного пропуска транспорта по Большевистской, являющейся основной магистралью, соединяющей центр города с Первомайским и Советским районами. <…>. Время горения запрещающего сигнала, где имеются наземные переходы, выбраны с учетом минимального времени необходимого пешеходу безопасно перейти проезжую часть. Дальнейшее увеличение времени горения зеленого сигнала <…> не планируется, так как это полностью парализует движение на поперечных улицах, где и в настоящее время имеются заторные ситуации», — рассказали в пресс-центре мэрии. 

Скорость машин в потоке падает до 3 км/ч, а затор растягивается на несколько километров

Скорость машин в потоке падает до 3 км/ч, а затор растягивается на несколько километров

Если вы регулярно попадаете в эту пробку, присылайте свои фото, видео и рассказы в редакцию НГС — мы круглосуточно ждём от вас сообщений по WhatsApp с номером 8 (923)157–00–00.

На этой неделе утром 17 сентября на улице Большевистской из-за неработающего светофора собралась глухая пробка — длина затора составила почти 7 километров.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    19 сен 2019 в 09:55

    Живешь на разъезде Иня,там и работай

    Qwerty
    19 сен 2019 в 09:53

    Как же хорошо жить в центре... Проблемы деревенщин абсолютно не интересны. Понабрали бич-хаты и теперь жалуются.

    19 сен 2019 в 09:54

    Если мне не показалось, то во время ремонта Большевички на этом перекрёстке установили очень широкие островки безопасности - тем самым заузили проезжую часть. Получилось бутылочное горлышко, из-за которого стали образовываться пробки.