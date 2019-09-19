Будут стоять дальше: мэрия отказалась переключать светофоры на Большевистской с длинными пробками

Новосибирцы каждый день попадают в многокилометровую пробку на улице Большевистской из-за режима работы светофора — в мэрии говорят, что изменить это невозможно.

«Абсурдность ситуации связана с тем, что такая пробка стала образовываться ежедневно! После реконструкции проезжей части в районе храма Михаила Архангела этим летом. Кроме того, похоже, что там изменили время светофора в этом месте. С утра просто невозможно добраться до центра города. Я проживаю в районе разъезда Иня. Дорога с детьми до сада и до работы занимает в среднем 1 час 30 мин (вне зависимости от времени выезда, будь это 7, 8 или 9 утра)», — написала в редакцию НГС читательница Анна.