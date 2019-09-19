Новосибирцы признались, что не верят в отзывы о работодателях в интернете

Специалисты портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, как они относятся к отзывам о работодателях, которые появляются в интернете.

«Большинство опрошенных — 66% — рассказали, что всегда стараются найти и прочитать отзывы о потенциальных работодателях прежде, чем идти на собеседование. 12% никогда так не делают. А вот 22% горожан признались, что пару раз читали отзывы о компаниях, но они не оказались правдивыми», — говорится в сообщении Зарплаты.ру.

При этом 25% опрошенных горожан признались, что не доверяют подобным отзывам. 44% из них уверены, что эти тексты пишутся на эмоциях, а значит, их нельзя расценивать как объективные. 11% верят только своему опыту. А вот 45% считают, что комментарии пишут подставные люди за деньги.