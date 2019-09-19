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Новосибирцы признались, что не верят в отзывы о работодателях в интернете

Они считают, что отзывы пишут на эмоциях и покупают

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В опросе приняли участие 770 человек

Фото: архив НГС

Специалисты портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, как они относятся к отзывам о работодателях, которые появляются в интернете.

«Большинство опрошенных — 66% — рассказали, что всегда стараются найти и прочитать отзывы о потенциальных работодателях прежде, чем идти на собеседование. 12% никогда так не делают. А вот 22% горожан признались, что пару раз читали отзывы о компаниях, но они не оказались правдивыми», — говорится в сообщении Зарплаты.ру.

При этом 25% опрошенных горожан признались, что не доверяют подобным отзывам. 44% из них уверены, что эти тексты пишутся на эмоциях, а значит, их нельзя расценивать как объективные. 11% верят только своему опыту. А вот 45% считают, что комментарии пишут подставные люди за деньги. 

Только 12% жителей Новосибирска хотя бы раз сами писали такие комментарии на специализированных сайтах. И 71% из них делали это из-за негативного опыта, которым хотели поделиться. 14% предпочли рассказать о позитивных сторонах общения с работодателем. А 15% много раз писали отзывы по разным причинам. При этом большинство новосибирцев — 81% — признались, что негативные высказывания о компании могут заставить их отказаться от предложения о работе.

В конце августа Зарплата.ру интересовалась у новосибирцев, как они относятся к курению на работе — больше половины опрошенных оказались против введения наказаний для курящих.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    19 сен 2019 в 08:31

    Владелец магазина одежды Владислава шоп не платит з/плату , которую обещал.
    Обещает 1000 в день +% с продаж, на руки выдаёт 500, продавцы не оформлены легально.

    19 сен 2019 в 08:28

    хосподя, новосибирцы, мне за вас уже стыдно самым настоящим испанским стыдом.
    нельзя верить положительным отзывам, а негативным как раз можно и нужно прислушаться.

    Гуффи
    19 сен 2019 в 08:29

    У кого спросили то? У 100 случайных человек зашедших на сайт? Я лично никогда не отвечаю ни на какие социологические опросы, ни по телефону, ни в интернете. Веры этим "опросам" нет никакой.