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В Заельцовском районе столкнулись две легковушки — авария заблокировала движение

На место аварии выезжали врачи скорой помощи

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ДТП случилось на 1-м Мочищенском шоссе

Фото: Екатерина Гребёнкина / 2ГИС

Поздно вечером 18 сентября в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись Renault Logan и Toyota Vitz — в результате ДТП машины полностью заблокировали движение. Авария произошла на 1-м Мочищенском шоссе около полуночи.

«Две машины стоят поперёк! Полностью перекрыли движение», — пишут очевидцы в социальных сетях. 

Как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», ссылаясь на очевидцев, на пешеходный переход выбежал человек, поэтому одному из водителей пришлось резко затормозить, а водитель второго автомобиля не успел среагировать. 

На место аварии выезжали врачи скорой помощи. 

Если вы стали очевидцем этой аварии, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.

Несколько дней назад на Мочищенском шоссе в Новосибирске массовая авария также заблокировала дорогу — НГС рассказывал подробности ДТП в режиме онлайн

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    19 сен 2019 в 00:55

    Хорошо хоть, не под Новосибирском.