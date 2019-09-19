Как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», ссылаясь на очевидцев, на пешеходный переход выбежал человек, поэтому одному из водителей пришлось резко затормозить, а водитель второго автомобиля не успел среагировать.

Поздно вечером 18 сентября в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись Renault Logan и Toyota Vitz — в результате ДТП машины полностью заблокировали движение. Авария произошла на 1-м Мочищенском шоссе около полуночи.

На место аварии выезжали врачи скорой помощи.

Если вы стали очевидцем этой аварии, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7–923–157–00–00.



Несколько дней назад на Мочищенском шоссе в Новосибирске массовая авария также заблокировала дорогу — НГС рассказывал подробности ДТП в режиме онлайн.