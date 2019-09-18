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Всё решил овертайм: хоккейная «Сибирь» уступила челябинскому «Трактору»

Новосибирская команда доигрывала матч в меньшинстве

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Игра проходила в Новосибирске в ЛДС «Сибирь»

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня вечером, 18 сентября, ХК «Сибирь» проиграл в домашнем матче челябинскому «Трактору» — матч закончился со счётом 1:2.

Счёт на десятой минуте открыл новосибирский игрок Дмитрий Саюстов. Во время борьбы у ворот «Трактора» игроки «Сибири» смогли дать ему пас, позволив команде открыть счёт. Через несколько минут судья удалил Саюстова из-за задержки соперника клюшкой, но даже играя в большинстве, «Трактор» не смог сравнять счёт.

Новосибирская команда забила первую шайбу в ворота соперников

Новосибирская команда забила первую шайбу в ворота соперников

Во втором периоде счёт сравнял Алексей Кручинин — шайбу забили на 36-й минуте. При этом, игроков «Сибири» дважды удаляли с поля.

В третьем периоде, на 46-й минуте матча, игрокам «Сибири» не засчитали забитую шайбу. Тренерский штаб «Трактора» попросил посмотреть видео, после чего судья решил не считать шайбу, так как она находилась «вне игры».

Болельщики пришли поддержать свою любимую команду&nbsp;&nbsp;

Болельщики пришли поддержать свою любимую команду  

Исход игры определил овертайм — на 65-й минуте Эндрю Кэйлоф забросил шайбу в ворота новосибирской команды. При этом «Сибирь» была в меньшинстве — на 64-й минуте за подножку был удалён Максим Казаков. 

В овертайме&nbsp;«Сибирь» в меньшинстве пропустила шайбу в свои ворота&nbsp;

В овертайме «Сибирь» в меньшинстве пропустила шайбу в свои ворота 

Последний раз «Сибирь» проиграла «Трактору» со счётом 2:1, во время турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске. 

Следующий матч команды состоится 20 сентября. «Сибирь» встретится с хабаровским «Амуром».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    18 сен 2019 в 22:32

    Ахаха как я рад... Как я рад... Трактор проехал гусеницами по Сибири и выбил всю дурь из неё... 9 законное место всё ближе... После завтра обыграют Амур с колёс и будут трепатся...