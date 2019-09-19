Власти решили срочно ремонтировать детский сад, который подпёрли трубой из-за трещин

«Департаментом образования мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Октябрьского района принято решение о срочном выполнении ремонтных работ в сентябре-октябре 2019 года. Обучающиеся дошкольной образовательной организации с согласия родителей (законных представителей) на время проведения ремонтных работ будут переведены в детские сады Октябрьского района», — рассказали в департаменте.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска, осенью состояние кирпичной кладки здания на Белинского, 135 резко ухудшилось, и стена нуждается в ремонте.

В мэрии также отметили, что сейчас доступ в опасные помещения детского сада закрыт, не уточнив, сколько сегодня таких помещений. Департамент нанял специалистов, которые проводят обследование, после этого будет принято конкретное решение о ремонте.



В то же время администрация детского сада ведёт постоянный мониторинг состояния «строительных конструкций здания, мебели, игрового оборудования, игрушек и т. п.», подчеркнули в департаменте образования и заверили, что в случае каких-либо несоответствий, которые могут повлиять на ухудшение процесса обучения детей, руководство детского сада и чиновники примут все меры для их устранения.

