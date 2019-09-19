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Власти решили срочно ремонтировать детский сад, который подпёрли трубой из-за трещин

Детей на время ремонта переведут в другие детские сады района

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Состояние кирпичной кладки здания детского сада резко ухудшилось этой осенью

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Детский сад № 173, треснувшую стену которого подпёрли огромной трубой, решили срочно отремонтировать — работы пройдут в сентябре-октябре 2019 года.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска, осенью состояние кирпичной кладки здания на Белинского, 135 резко ухудшилось, и стена нуждается в ремонте.

«Департаментом образования мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Октябрьского района принято решение о срочном выполнении ремонтных работ в сентябре-октябре 2019 года. Обучающиеся дошкольной образовательной организации с согласия родителей (законных представителей) на время проведения ремонтных работ будут переведены в детские сады Октябрьского района», — рассказали в департаменте.

В мэрии также отметили, что сейчас доступ в опасные помещения детского сада закрыт, не уточнив, сколько сегодня таких помещений. Департамент нанял специалистов, которые проводят обследование, после этого будет принято конкретное решение о ремонте.

В то же время администрация детского сада ведёт постоянный мониторинг состояния «строительных конструкций здания, мебели, игрового оборудования, игрушек и т. п.», подчеркнули в департаменте образования и заверили, что в случае каких-либо несоответствий, которые могут повлиять на ухудшение процесса обучения детей, руководство детского сада и чиновники примут все меры для их устранения.

О том, что стена здания детского сада № 173 начала разрушаться, а детей одной из групп перевели в другие, в редакцию НГС сообщил один из родителей. Сейчас стену подпирает огромная труба, а внутри здания отслеживают состояние маячков на трещинах.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    ГугльМугль
    19 сен 2019 в 08:12

    Заменят трубу на изоленту, спишут миллионов 15 и все будет хорошо.

    Да ладно
    19 сен 2019 в 08:11

    В городе Н все стабильно. Сначала статья в СМИ, потом действия гор администрации. Жалобы и обращение напрямую не работают.

    Фото пользователя
    19 сен 2019 в 08:08

    Локоть опять новости начал читать? Неужели хоть так можно до него достучаться и рассказать о проблемах в городе.