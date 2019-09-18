«К нам относились со снобизмом»: фоторепортаж с завода в Кольцово, где делают приборы для сердец

Производство компании «Ангиолайн» теперь будет не только в Академгородке, но и в отдельном здании в Кольцово

Вечером, 18 сентября, новосибирская компания «Ангиолайн» открыла новую площадку для производства приборов, которые используются в сердечно-сосудистой медицине. Корреспонденты НГС побывали в новом здании в Кольцово.

До этого производство базировалось в Академпарке. Площадь нового здания — почти 10 тысяч квадратных метров, его строительство обошлось новосибирским производителям в 500 миллионов рублей.



К 2020 году новые помещения заполнят оборудованием. Здесь будут работать около 150 специалистов — операторов и инженеров Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас оно практически пустое, но после того как компания получит производственную лицензию, «Ангиолайн» заполнит его оборудованием, которое будет стоить сотни миллионов рублей. На новой площадке планируется создавать не только стенты, но и другие устройства: сосудистые ретриверы для извлечения тромбов, а также аортальные клапаны и стент-графы.



Новое здание обошлось компании в полмиллиарда рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

«Новые изделия будут выпускаться после клинической регистрации Росздравнадзора, поэтому они не могут [выпускаться] завтра или послезавтра. На сегодняшний день ожидается два новых продукта — они, скорее всего, будут в первом-втором квартале следующего года, после чего будут ставиться на производство», — объяснил директор «Ангиолайн» Андрей Кудряшов.

По его словам, компания сделает здесь около 150 новых рабочих мест, из которых большую часть займут операторы, а остальную — инженеры.



«Ангиолайн» делает стенты уже больше десяти лет — сейчас они производят около 50 тысяч единиц в год, хотя начинали всего с тысячи. В начале их работы немногие доверяли отечественным медицинским изделиям Фото: Александр Ощепков / НГС

Медицинский директор «Ангиолайн» Олег Волков напомнил, что компания работает с 2007 года. В начале своей деятельности ей удавалось производить всего чуть более тысячи стентов, поскольку многие больницы и клиники относились к отечественным устройствам «с очень большой степенью снобизма», предпочитая зарубежные стенты.



Сначала специалисту надо сформировать тоненькую трубку из пластикового сырья, а затем вплести в стенку металлические нити, чтобы она не гнулась Фото: Александр Ощепков / НГС

Трубочка начинает гнуться без надлома и позволяет доставлять стенты через тонкие проколы в сосуде. Затем участок сосуда, который опасно сузился, расширяется — тем самым врачи восстанавливают кровоснабжение Фото: Александр Ощепков / НГС

«С1990-х годов и <…> больше 20 лет вся эта отрасль, всё это направление медицины на 100% работало на импортную продукцию. Отечественного не было ничего совсем. В 1990-е годы нам присылали в Россию как гуманитарную помощь шприцы и капельницы — я в то время работал медбратом в реанимации, у нас всё было импортное, даже мелочь.

А к началу 2000-х практически полностью всё, что касается таких вещей как шприцы, капельницы, системы для инфузий <…> всё отечественного производства», — пояснил медицинский директор.



По словам медицинского директора компании Олега Волкова, постепенно больницы начали доверять отечественным производителям Фото: Александр Ощепков / НГС

Олег Волков отметил, что с высокими технологиями в медицине такого не случилось, поскольку количество имплантаций тех же стентов было не таким большим, чтобы частному бизнесу «это было интересно с точки зрения инвестиций».



На новой площадке будут производить не только стенты, но и аортальные клапаны, а также сосудистые ретриверы для извлечения тромбов Фото: Александр Ощепков / НГС

Но постепенно российские компании всё же подключились к такому производству, и за счёт этого стоимость стентов значительно уменьшилась — в начале 2000-х одна единица стоила 2,5 тысяч долларов, а сейчас стент отечественного производства стоит около 15 тысяч рублей, приводит в пример руководитель. Экономия на производстве позволила в разы увеличить количество операций на сердце и в итоге уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, уверен собеседник НГС.



Производители считают, что их стенты позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая сейчас в России и, в частности, в Новосибирской области на первом месте Фото: Александр Ощепков / НГС

В планах компании — удвоить производственные мощности. Сейчас там работают 160 сотрудников (включая учёных), а будет более 300 Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас «Ангиолайн» производит около 50 тысяч стентов в год. По данным пресс-центра компании, выручка за 2018 год составила более 1 миллиарда рублей, причём, по сравнению с 2017 годом, она увеличилась на 143%.