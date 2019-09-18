«К нам относились со снобизмом»: фоторепортаж с завода в Кольцово, где делают приборы для сердец

Производство компании «Ангиолайн» теперь будет не только в Академгородке, но и в отдельном здании в Кольцово
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вечером, 18 сентября, новосибирская компания «Ангиолайн» открыла новую площадку для производства приборов, которые используются в сердечно-сосудистой медицине. Корреспонденты НГС побывали в новом здании в Кольцово.
До этого производство базировалось в Академпарке. Площадь нового здания — почти 10 тысяч квадратных метров, его строительство обошлось новосибирским производителям в 500 миллионов рублей.
Сейчас оно практически пустое, но после того как компания получит производственную лицензию, «Ангиолайн» заполнит его оборудованием, которое будет стоить сотни миллионов рублей. На новой площадке планируется создавать не только стенты, но и другие устройства: сосудистые ретриверы для извлечения тромбов, а также аортальные клапаны и стент-графы.
«Новые изделия будут выпускаться после клинической регистрации Росздравнадзора, поэтому они не могут [выпускаться] завтра или послезавтра. На сегодняшний день ожидается два новых продукта — они, скорее всего, будут в первом-втором квартале следующего года, после чего будут ставиться на производство», — объяснил директор «Ангиолайн» Андрей Кудряшов.
По его словам, компания сделает здесь около 150 новых рабочих мест, из которых большую часть займут операторы, а остальную — инженеры.
Медицинский директор «Ангиолайн» Олег Волков напомнил, что компания работает с 2007 года. В начале своей деятельности ей удавалось производить всего чуть более тысячи стентов, поскольку многие больницы и клиники относились к отечественным устройствам «с очень большой степенью снобизма», предпочитая зарубежные стенты.
«С1990-х годов и <…> больше 20 лет вся эта отрасль, всё это направление медицины на 100% работало на импортную продукцию. Отечественного не было ничего совсем.
В 1990-е годы нам присылали в Россию как гуманитарную помощь шприцы и капельницы — я в то время работал медбратом в реанимации, у нас всё было импортное, даже мелочь.
А к началу 2000-х практически полностью всё, что касается таких вещей как шприцы, капельницы, системы для инфузий <…> всё отечественного производства», — пояснил медицинский директор.
Олег Волков отметил, что с высокими технологиями в медицине такого не случилось, поскольку количество имплантаций тех же стентов было не таким большим, чтобы частному бизнесу «это было интересно с точки зрения инвестиций».
Но постепенно российские компании всё же подключились к такому производству, и за счёт этого стоимость стентов значительно уменьшилась — в начале 2000-х одна единица стоила 2,5 тысяч долларов, а сейчас стент отечественного производства стоит около 15 тысяч рублей, приводит в пример руководитель. Экономия на производстве позволила в разы увеличить количество операций на сердце и в итоге уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, уверен собеседник НГС.
Сейчас «Ангиолайн» производит около 50 тысяч стентов в год. По данным пресс-центра компании, выручка за 2018 год составила более 1 миллиарда рублей, причём, по сравнению с 2017 годом, она увеличилась на 143%.
К 2020 году выручка должна составить более 3 миллиардов рублей, прогнозируют в руководстве.
Сейчас компания сотрудничает с многими больницами, в том числе с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) им. Мешалкина, Томским политехническим университетом, Санкт-Петербургским НМИЦ им. Алмазова и другими. По словам Олега Волкова, новосибирская компания рассматривает сотрудничество и с зарубежными клиниками, но пока что это «не является первоочередной задачей».
Ранее правительство Новосибирской области также анонсировало новое производство лекарств, которое появится на территории наукограда Кольцово, — в него вложат 2 миллиарда рублей. А компания PepsiCo решила построить в Новосибирске завод за 10 миллиардов — власти и инвесторы пообещали на новом заводе минимум 900 новых рабочих мест.