Новый детский садик начнут строить в карьере Мочище

Детский садик построят в карьере Мочище
Фото: из архива НГС
Строительство нового детского садика заказали в министерстве строительства Новосибирской области — его построят неподалёку от специальной коррекционной начальной школы
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на подготовку площадки и устройство фундамента власти планируют потратить до 31,8 миллиона рублей. При этом, отмечается в документах, на благоустройство и озеленение потратят 4,7 миллиона рублей, а в самом здании будет пассажирский лифт.
Кроме того, в документах уточняется, что строительство будут вести на участке площадью 7 га, который расположен между средней общеобразовательной школой
Подрядчик должен будет закончить все работы до середины декабря 2019 года. Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой уточнить, на сколько мест будет рассчитан детский садик и как скоро планируется закончить работы по его строительству.
Это не первый детский садик, о строительство которого стало известно в этом году. Так, мэрия Новосибирска собирается построить два детских сада в микрорайоне Расточка. Первый рассчитан на 165 мест, и на его строительство уйдёт 110 миллионов, а второй — на 120 мест, его оценили в 191 миллион.