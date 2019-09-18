Новый детский садик начнут строить в карьере Мочище

Строительство нового детского садика заказали в министерстве строительства Новосибирской области — его построят неподалёку от специальной коррекционной начальной школы № 60 в Заельцовском районе.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на подготовку площадки и устройство фундамента власти планируют потратить до 31,8 миллиона рублей. При этом, отмечается в документах, на благоустройство и озеленение потратят 4,7 миллиона рублей, а в самом здании будет пассажирский лифт.