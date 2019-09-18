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Новый детский садик начнут строить в карьере Мочище

Только на подготовку фундамента и озеленение уйдёт почти 32 миллиона

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Детский садик построят в карьере Мочище

Фото: из архива НГС

Строительство нового детского садика заказали в министерстве строительства Новосибирской области — его построят неподалёку от специальной коррекционной начальной школы № 60 в Заельцовском районе.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на подготовку площадки и устройство фундамента власти планируют потратить до 31,8 миллиона рублей. При этом, отмечается в документах, на благоустройство и озеленение потратят 4,7 миллиона рублей, а в самом здании будет пассажирский лифт.

Кроме того, в документах уточняется, что строительство будут вести на участке площадью 7 га, который расположен между средней общеобразовательной школой № 51 и специальной коррекционной начальной школы № 60.

Подрядчик должен будет закончить все работы до середины декабря 2019 года. Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой уточнить, на сколько мест будет рассчитан детский садик и как скоро планируется закончить работы по его строительству.

Это не первый детский садик, о строительство которого стало известно в этом году. Так, мэрия Новосибирска собирается построить два детских сада в микрорайоне Расточка. Первый рассчитан на 165 мест, и на его строительство уйдёт 110 миллионов, а второй — на 120 мест, его оценили в 191 миллион.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 20:44

    Здорово. У ребятишек будет новенький Детский садик. Хорошая новость под конец дня

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 20:42

    Замечательно же! Национальные проекты реализуются!
    Кто там сомневался в успехах?)))) и что тоже прекрасно, недовольных комментаторов под этой новостью нет)

    Лиза
    18 сен 2019 в 20:49

    Конечно детишкам в новых садах лучше. Всё свежее. Пусть ходят с хорошим настроением и дарят улыбки воспитателям)))