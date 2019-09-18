Пробкам конец: на Родниках начали строить ещё одну дорогу

Это строительство позволит открыть сквозное движение по улице Мясниковой — жителям окрестных домов не придётся делать крюк по Тюленина и Гребенщикова и создавать там дополнительные заторы. Кроме того, по новой дороге жители Снегирей смогут напрямую ехать к своим домам после открытия переезда на улице Фадеева возле «Ленты», который тоже сейчас достраивается.

Рабочие обустраивают участок длиной около 450 метров — раньше тут были грунтовка и непроходимый овраг.

В новосибирском жилмассиве Родники начали строить дорогу по улице Мясниковой от ЖК «Стрижи» до улицы Гребенщикова.

«На Мясниковой работают экскаваторы, вывозят грунт грузовики, параллельно делают подушку из щебня, песка. Стройка идёт 3–4 дня. Оградили сигнальной лентой, вовсю идёт подготовка основания», — рассказал читатель НГС Иван Храмов, который живёт рядом с новой дорогой.

Ранее власти объявляли конкурс на дорожный ремонт по улице Мясниковой — строительство оценили в 79,3 миллиона рублей. Одновременно идёт стройка участка на улице Фадеева и железнодорожном переезде, а также расширение улицы Кедровой — эти работы оценили в 259 млн рублей.

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