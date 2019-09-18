Замглавы Ленинского района попытался проехать под «кирпич» и попал на видео

Блогеры остановились под знаком «Въезд запрещён» на односторонней дороге к зданию администрации и снимали всех, кто пытался нарушить ПДД. На видео попали несколько чиновников администрации Ленинского района, а также заместитель главы по организационной работе Александр Куян.

Как объяснил корреспонденту НГС Новичков, год назад они уже снимали видео на выезде с территории администрации на улице Станиславского, 6А и приехали проверить, что за это время изменилось. Об этом блогеры сделали ролик — видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».

«Ничего не изменилось, всё также в наглую едут. Вы там уточните, пожалуйста, что там не просто въезд под "кирпич", это въезд на дорогу с односторонним движением, что очень опасно — ехать в другую сторону на такой дороге. Он (Александр Куян. — Прим. ред.) угрожал вызвать эвакуатор, вёл себя вызывающе, но потом он начал с нами уже более вежливо общаться. Признал, что, действительно, ехать нельзя, что он нарушил. Сказал, что так делают все сотрудники», — рассказал Новичков.

По его словам, во время съёмки правила нарушила только одна женщина — она не стала разговаривать с блогерами и объехала их, припарковавшись у здания администрации.

«Там единственный, кто у нас проскочил — это девушка в красных туфлях, и мы напишем на неё заявление. Я, честно говоря не понимаю, почему они сюда едут. Там разница пять секунд между въездами. Я понимаю, если бы 15 минут, полчаса ехать надо было, но им почему-то удобнее здесь», — заметил блогер.

Корреспондент НГС не смог дозвониться до Александра Куяна — по указанному на сайте администрации рабочему телефону, он так и не взял трубку. В приёмной главы комментировать ситуацию с видеороликом отказались, сообщив, что будут отвечать только через пресс-центр мэрии Новосибирска.