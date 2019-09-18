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Дороги и транспорт

Замглавы Ленинского района попытался проехать под «кирпич» и попал на видео

Авторы видео уверяют, что большинство районных чиновников регулярно нарушают ПДД

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Блогеры встали под запрещающим знаком и стали ждать нарушителей правил

Фото: скриншот видео

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, сняли на видео чиновников администрации Ленинского района города, которые нарушают ПДД. 

Как объяснил корреспонденту НГС Новичков, год назад они уже снимали видео на выезде с территории администрации на улице Станиславского, 6А и приехали проверить, что за это время изменилось. Об этом блогеры сделали ролик — видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».

Блогеры остановились под знаком «Въезд запрещён» на односторонней дороге к зданию администрации и снимали всех, кто пытался нарушить ПДД. На видео попали несколько чиновников администрации Ленинского района, а также заместитель главы по организационной работе Александр Куян.

«Ничего не изменилось, всё также в наглую едут. Вы там уточните, пожалуйста, что там не просто въезд под "кирпич", это въезд на дорогу с односторонним движением, что очень опасно — ехать в другую сторону на такой дороге. Он (Александр Куян. — Прим. ред.) угрожал вызвать эвакуатор, вёл себя вызывающе, но потом он начал с нами уже более вежливо общаться. Признал, что, действительно, ехать нельзя, что он нарушил. Сказал, что так делают все сотрудники», — рассказал Новичков.

По его словам, во время съёмки правила нарушила только одна женщина — она не стала разговаривать с блогерами и объехала их, припарковавшись у здания администрации.

«Там единственный, кто у нас проскочил — это девушка в красных туфлях, и мы напишем на неё заявление. Я, честно говоря не понимаю, почему они сюда едут. Там разница пять секунд между въездами. Я понимаю, если бы 15 минут, полчаса ехать надо было, но им почему-то удобнее здесь», — заметил блогер.

Корреспондент НГС не смог дозвониться до Александра Куяна — по указанному на сайте администрации рабочему телефону, он так и не взял трубку. В приёмной главы комментировать ситуацию с видеороликом отказались, сообщив, что будут отвечать только через пресс-центр мэрии Новосибирска. 

Корреспондент НГС направил в пресс-центр запрос с просьбой уточнить, будет ли проведена с сотрудниками администрации Ленинского района беседа и какие меры будут приняты по отношению к нарушившей правила дорожного движения женщине, если она работает в администрации.

Денис Новичков и Антон Соколов регулярно снимают видеоролики о нарушениях на муниципальных парковках. В июне они обнаружили возле мэрии знаки «Остановка запрещена», которые поставили специально для парковки депутатов — вскоре знаки убрали.

А в 2017 году они сняли похожее видео — они два дня следили за паркующимися на тротуаре возле здания чиновниками. По мнению блогеров, машины останавливались с нарушениями правил парковки.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    ЫЫЫ
    18 сен 2019 в 19:06

    Больше похоже на ловлю хайпа, чем на гражданскую позицию. К сожалению.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 19:07

    Ну что тут сказать? «Работнички» гор.администрации чувствуют безнаказанность и творят, что хотят. Беспредел!!!

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 19:13

    Нужно за держать этих блогеров лешить прав и отправить на каторгу. Чтоб не повадно было людей на работу за держивать.