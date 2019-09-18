«Они как дети»: в Новосибирске открыли кафе с енотами

Еноты в тайм-кафе чувствуют себя довольно вольготно, хотя у каждого есть и собственный вольер

В Новосибирске открыли енотокафе EnoTime — посетители могут пообщаться и поиграть с четырьмя ручными енотами.

Необычное заведение начало работать на улице Октябрьская, 45 в начале этой недели. Как рассказала корреспонденту НГС совладелица енотокафе Замира Козловских, идею они подсмотрели за рубежом: подобные кафе существуют, в частности, в Таиланде.

Животных для кафе специально купили в питомнике в Краснодаре, им по полгода. Это приручённые еноты в девятом поколении, которых выкармливали из бутылочки. Сейчас их четверо: Фил, Боря, Лиза и Ева. У каждого есть документы, все они привиты.



«Они все абсолютно разные, — говорит Замира Козловских. — Девчонки немного агрессивные, а мальчики очень ласковые и добрые. Особенно один, который ко всем постоянно пристаёт — это Фил. Боречка кроткий, любит покушать, никогда не наедается, хотя они едят от пуза. Лиза всегда сама что-то делает, а Ева — самая старшая, крупнее всех и тоже такая, на своей волне».

Заведение работает по принципу тайм-кафе: первый час стоит 400 рублей, затем оплата поминутная, 5 рублей за минуту. Попасть в кафе можно только по предварительной записи и группами не больше 6–7 человек — как объяснила совладелица EnoTime, чтобы ни животные, ни люди не испытывали стресса.



Кроме того, в кафе есть определённые правила и ограничения. В частности, нельзя приносить с собой угощения (их можно купить у администраторов) и специально привлекать внимание енотов, если они не хотят общаться: например, насильно брать на руки.

«Еноты у нас как дети живут, — говорит Замира Козловских. — Даже если у нас ничего не получится, мы их никуда не отдадим — они домашние. За ними прикольно просто наблюдать, за тем, что они делают, как они общаются, играют, бардак наводят. Умотать енотов невозможно, они очень энергичные».

