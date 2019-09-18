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Дороги и транспорт

У остановки на площади Калинина столкнулись шесть машин

После ДТП автомобиль из каршеринга отбросило на припаркованные машины

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Один из автомобилей отбросило после столкновения на припаркованные

Фото: Елена Кучина / 2ГИС

Вечером, 18 сентября, на площади Калинина в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей.

«Данное ДТП оформляется с материальном ущербом, никто не пострадал: там женщина-водитель не справилась с управлением предварительно», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. Он отметил, что у автоинспекции пока нет информации, за рулём какого автомобиля была девушка.

Сейчас в обстоятельствах разбираются сотрудники ДПС и аваркомы.

В группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» появилась версия произошедшего. 

«По предварительной информации, водитель за рулём каршерингового седана Hyndai Solaris сервиса "Делимобиль" не справился с управлением и спровоцировал столкновение с пятью автомобилями: cеданом и универсалом Toyota, двумя седанами Nissan, а также седаном Kia», — отмечается в группе.

Одна из свидетельниц произошедшего в переписке с корреспондентом НГС в соцсети сообщила, что ехала в машине за «Делимобилем» — он двигался к площади Калинина по Красному проспекту со стороны «Сибирской ярмарки».

«Делимобиль», по её словам, ехал на разрешающий сигнал светофора, ему в заднее правое крыло въехала другая машина. После этого каршеринговый автомобиль развернуло и отбросило на припаркованные машины, потом в сторону пешеходного перехода, затем по очереди в два разных столба.

Сегодня утром ДТП с двумя грузовиками заблокировало выезд из Новосибирска: Ордынское шоссе встало в пробку. Спасатели доставали из кабины зажатого водителя.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    18 сен 2019 в 18:19

    Вот зачем я посмотрел видео в приложении? Надеялся, что после обновы его доведут до ума? Пришлось телефон перезагружать.

    С. Хол
    18 сен 2019 в 18:13

    Это с какой скоростью она ехала, что такой бильярд получился?

    Гость
    18 сен 2019 в 18:12

    Всех на пересдачу! !!