У остановки на площади Калинина столкнулись шесть машин

«Данное ДТП оформляется с материальном ущербом, никто не пострадал: там женщина-водитель не справилась с управлением предварительно», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. Он отметил, что у автоинспекции пока нет информации, за рулём какого автомобиля была девушка.

«По предварительной информации, водитель за рулём каршерингового седана Hyndai Solaris сервиса "Делимобиль" не справился с управлением и спровоцировал столкновение с пятью автомобилями: cеданом и универсалом Toyota, двумя седанами Nissan, а также седаном Kia», — отмечается в группе.

Одна из свидетельниц произошедшего в переписке с корреспондентом НГС в соцсети сообщила, что ехала в машине за «Делимобилем» — он двигался к площади Калинина по Красному проспекту со стороны «Сибирской ярмарки».

«Делимобиль», по её словам, ехал на разрешающий сигнал светофора, ему в заднее правое крыло въехала другая машина. После этого каршеринговый автомобиль развернуло и отбросило на припаркованные машины, потом в сторону пешеходного перехода, затем по очереди в два разных столба.