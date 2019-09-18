Дело об убийстве кота Моти передали в Следственный комитет

Уголовное дело об убийстве кота Моти в Советском районе Новосибирска передали в Следственный комитет.



Информация об этом появилась на официальном сайте СУ СК России по Новосибирской области.



«В связи с широким общественным резонансом уголовное дело по инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области, возбужденное дознавателем отдела полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными". — Прим. ред.), по факту жестокого обращения с животным, передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.



Сейчас проводится биологическая экспертиза, которая установит причины смерти животного.



В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Соседи рассказали о криках и визге животных из её квартиры, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.



Новосибирские полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 К РФ «Жестокое обращение с животными» в конце августа.

