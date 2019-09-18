Состояние стабильно тяжёлое: врачи спасают ребёнка, который провалился в кипяток вместе с мамой

Пока ребёнок остаётся в реанимации, но ожоговый шок у него уже прошёл
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В Новосибирской областной клинической больнице рассказали о состоянии мамы и её 2-летнего сына, которые во вторник, 17 сентября, получили ожоги при падении в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.
«Мама ребёнка не поступала в отделение реанимации и интенсивной терапии, потому как показаний для наблюдения и лечения в отделении интенсивной терапии на момент поступления вчера вечером не было, не было состояния ожогового шока, и было принято решение о том, что женщина будет лечиться в отделении комбустиологическом в ожоговом центре. А ребёнок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии, но за это время, менее чем за сутки, ребёнок выведен из состояния ожогового шока, и на сегодняшний день состояние его мы расцениваем как стабильно тяжёлое, более того, мы готовы перевести ребёнка из отделения реанимации и интенсивной терапии», — рассказал начальник службы анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов.
По его словам, у ребёнка обожжено 20% тела и он хочет к маме.
«То, что ребёнку предстоит дальнейшее лечение в ожоговом центре, не вызывает сомнений,
и говорить сейчас о долгосрочном прогнозе <…> я бы не стал. Если говорить о прогнозе для жизни, он благоприятный. Говорить о том, какие последствия в плане послеожоговых шрамов, рубцов, <…> — это вопрос немножечко ещё такой преждевременный. Я думаю, что всё будет хорошо. <…> Учитывая, какая динамика по выведению из ожогового шока, складывается впечатление, что большей частью ожоги должны быть поверхностными», — сообщил Игорь Саматов.
В свою очередь врио заведующей ожоговым отделением облбольницы Наталья Бондаренко сообщила, что мама ребёнка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. «Она находится в общем отделении, в сознании. Проводится терапия. <…> Ожоги преимущественно на нижних конечностях, ожоги преимущественно поверхностные — вторая–третья степень, это неглубокие ожоги», — пояснила Наталья Бондаренко.
Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в ожоговый центр облбольницы, а следователи начали проверку.