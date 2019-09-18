Состояние стабильно тяжёлое: врачи спасают ребёнка, который провалился в кипяток вместе с мамой

В Новосибирской областной клинической больнице рассказали о состоянии мамы и её 2-летнего сына, которые во вторник, 17 сентября, получили ожоги при падении в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.



«Мама ребёнка не поступала в отделение реанимации и интенсивной терапии, потому как показаний для наблюдения и лечения в отделении интенсивной терапии на момент поступления вчера вечером не было, не было состояния ожогового шока, и было принято решение о том, что женщина будет лечиться в отделении комбустиологическом в ожоговом центре. А ребёнок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии, но за это время, менее чем за сутки, ребёнок выведен из состояния ожогового шока, и на сегодняшний день состояние его мы расцениваем как стабильно тяжёлое, более того, мы готовы перевести ребёнка из отделения реанимации и интенсивной терапии», — рассказал начальник службы анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов.

