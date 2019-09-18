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Провал на Ядринцевской

Состояние стабильно тяжёлое: врачи спасают ребёнка, который провалился в кипяток вместе с мамой

У 2-летнего мальчика обожжено 20% тела — он остаётся в реанимации и хочет поскорее вернуться к маме

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Пока ребёнок остаётся в реанимации, но ожоговый шок у него уже прошёл

Фото: архив НГС, читатель НГС

В Новосибирской областной клинической больнице рассказали о состоянии мамы и её 2-летнего сына, которые во вторник, 17 сентября, получили ожоги при падении в яму с горячей водой на улице Ядринцевской.

«Мама ребёнка не поступала в отделение реанимации и интенсивной терапии, потому как показаний для наблюдения и лечения в отделении интенсивной терапии на момент поступления вчера вечером не было, не было состояния ожогового шока, и было принято решение о том, что женщина будет лечиться в отделении комбустиологическом в ожоговом центре. А ребёнок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии, но за это время, менее чем за сутки, ребёнок выведен из состояния ожогового шока, и на сегодняшний день состояние его мы расцениваем как стабильно тяжёлое, более того, мы готовы перевести ребёнка из отделения реанимации и интенсивной терапии», — рассказал начальник службы анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов.

По его словам, у ребёнка обожжено 20% тела и он хочет к маме.

«То, что ребёнку предстоит дальнейшее лечение в ожоговом центре, не вызывает сомнений,

и говорить сейчас о долгосрочном прогнозе <…> я бы не стал. Если говорить о прогнозе для жизни, он благоприятный. Говорить о том, какие последствия в плане послеожоговых шрамов, рубцов, <…> — это вопрос немножечко ещё такой преждевременный. Я думаю, что всё будет хорошо. <…> Учитывая, какая динамика по выведению из ожогового шока, складывается впечатление, что большей частью ожоги должны быть поверхностными», — сообщил Игорь Саматов.

В свою очередь врио заведующей ожоговым отделением облбольницы Наталья Бондаренко сообщила, что мама ребёнка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. «Она находится в общем отделении, в сознании. Проводится терапия. <…> Ожоги преимущественно на нижних конечностях, ожоги преимущественно поверхностные — вторая–третья степень, это неглубокие ожоги», — пояснила Наталья Бондаренко.

Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. После происшествия маму и сына увезли в ожоговый центр облбольницы, а следователи начали проверку.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Тырса
    18 сен 2019 в 17:31

    ожоги преимущественно поверхностные — вторая–третья степень, это неглубокие ожоги», — пояснила Наталья Бондаренко - третья степень это неглубокие?????

    джон2
    18 сен 2019 в 17:37

    Ну тут уголовное дело должно быть, это уже за гранью

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 17:35

    Сейчас будут друг на друга кивать собственник здания и СГК, и виновных долго будут искать