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Провал на Ядринцевской

«По ошибке дали воду»: владелец теплотрассы, где обварились мама с сыном, обвинил в ЧП «Сибэко»

Теплотрасса принадлежит компании, которая строит гостиницу на улице Ядринцевской

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В компании уверяют, что в теплотрассе не должно было быть воды

Фото: Александр Ощепков / НГС, читатель НГС

Тепловая камера, в которую провалилась мама с маленьким рёбенком 17 сентября, должна была быть законсервирована и отключена от подачи воды.

Накануне вечером, 17 сентября, жительница Новосибирска шла с мужем и сыном в коляске по тротуару улицы Ядринцевской. Во время прогулки под женщиной провалился асфальт — она упала в кипяток вместе с ребёнком. Пострадавших госпитализировали с ожогами.

Асфальт обвалился неподалёку от строящейся 14-этажной гостиницы на Ядринцевской, 71. 

Как удалось выяснить корреспонденту НГС, тепловая камера принадлежит компании «Техпроект» из ГК «Новый мир», которая строит гостиницу на Ядринцевской. В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что объектом владеет строительная компания «Новый Мир Химметалл». 

Как сообщил корреспонденту НГС руководитель отдела продаж группы компаний «Новый мир», в которую входит компания «Техпроект», Евгений Павловец, тепловая камера действительно была подведена к стройке, но была законсервирована.

«Она не эксплуатировалась. У нас же строящееся здание, мы вообще там с этим участком теплотрассы не работали. Это вопрос больше к "Сибэко" (энергокомпания принадлежит СГК. — Прим. ред.). Они, видимо, проводили испытания и по ошибке подали воду. Воду-то туда они пустили. Она зарезервирована, закрыта и запечатана была. Там воды быть не должно. Это происходило без нашего ведома, без нашего надзора и контроля», — заявил Евгений Павловец.

При этом он отметил, что теперь в компании проведут собственное внутреннее расследование, и добавил, что пока не готов уточнить, будет ли оказана пострадавшей какая-то помощь.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, вся ответственность лежит на владельце теплотрассы. «Ответственность за обслуживание и техническое состояние теплотрассы лежит на владельце объекта. СГК не имеет отношения к данному участку коммуникаций», — коротко ответили корреспонденту НГС.

После публикации на НГС новосибирские следователи начали проверку о падении женщины и ребёнка в яму с кипятком. СК увидел в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    катя
    18 сен 2019 в 16:50

    о, вот и стрелочники подключились.
    щас найдут васю-ремонтинка что виноват во всем, накажут публично и успокоятся.
    а у ребенка, тем временем, возможно не только ожоги будут проблемой , но и неврология, психология...

    18 сен 2019 в 16:51

    Ага, началась русская народная забава - бюрократический футбол. Я не я, и яма не моя. Неохота на зону с насиженного и очень хлебного (с маслом и икрой) местечка. Ладно, уговорили. Ну, мамашу бог наказал. И никто не виноват.

    Марта
    18 сен 2019 в 16:50

    Сейчас начнется- я не я и лошадь не моя!