«По ошибке дали воду»: владелец теплотрассы, где обварились мама с сыном, обвинил в ЧП «Сибэко»

В компании уверяют, что в теплотрассе не должно было быть воды

Тепловая камера, в которую провалилась мама с маленьким рёбенком 17 сентября, должна была быть законсервирована и отключена от подачи воды. Накануне вечером, 17 сентября, жительница Новосибирска шла с мужем и сыном в коляске по тротуару улицы Ядринцевской. Во время прогулки под женщиной провалился асфальт — она упала в кипяток вместе с ребёнком. Пострадавших госпитализировали с ожогами. Асфальт обвалился неподалёку от строящейся 14-этажной гостиницы на Ядринцевской, 71. Как удалось выяснить корреспонденту НГС, тепловая камера принадлежит компании «Техпроект» из ГК «Новый мир», которая строит гостиницу на Ядринцевской. В пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что объектом владеет строительная компания «Новый Мир Химметалл».

Как сообщил корреспонденту НГС руководитель отдела продаж группы компаний «Новый мир», в которую входит компания «Техпроект», Евгений Павловец, тепловая камера действительно была подведена к стройке, но была законсервирована. «Она не эксплуатировалась. У нас же строящееся здание, мы вообще там с этим участком теплотрассы не работали. Это вопрос больше к "Сибэко" (энергокомпания принадлежит СГК. — Прим. ред.). Они, видимо, проводили испытания и по ошибке подали воду. Воду-то туда они пустили. Она зарезервирована, закрыта и запечатана была. Там воды быть не должно. Это происходило без нашего ведома, без нашего надзора и контроля», — заявил Евгений Павловец. При этом он отметил, что теперь в компании проведут собственное внутреннее расследование, и добавил, что пока не готов уточнить, будет ли оказана пострадавшей какая-то помощь. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, вся ответственность лежит на владельце теплотрассы. «Ответственность за обслуживание и техническое состояние теплотрассы лежит на владельце объекта. СГК не имеет отношения к данному участку коммуникаций», — коротко ответили корреспонденту НГС.