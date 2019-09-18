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Видео: новосибирские зенитчики дали залп по мишеням-беспилотникам

Минобороны показало впечатляющий ролик с оружием на YouTube

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Учения ПВО проходят в Астраханской области

Фото: Минобороны России

Зенитчики из Новосибирской области выпустили ракеты по мишеням во время массовых учений «Центр-2019» — пуски проводили на полигоне в Астраханской области.

Видео пусков ракет противовоздушной обороны появилось на официальном канале Министерства обороны накануне, 17 сентября.

«Пуски проводили соединения ПВО, дислоцированные в Новосибирской области», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

Видео: Минобороны России

По информации пресс-службы федерального Министерства обороны, учения зенитчиков проходят на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

«Группировка войск противовоздушной обороны в составе соединений и воинских частей ПВО Центрального военного округа отразила воздушный налет условного противника и прикрыла особо важные объекты от авиационного удара. <…>. В ходе розыгрыша практических действий силами и средствами ПВО были отработаны вопросы борьбы с ударными беспилотными летательными аппаратами, крылатыми, баллистическими ракетами и оперативно-тактической авиацией условного противника», — сообщили в министерстве.

На прошлой неделе на авиабазу «Толмачёво» под Новосибирском прилетели три новых ударных вертолёта Ми-24П «Крокодил». 

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Виктор
    18 сен 2019 в 16:19

    По тем беспилотникам которые снимают сверху виллы властьимущих.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 16:19

    Кто не служил тот не мужик...

    европик
    18 сен 2019 в 16:24

    Ким тоже периодически шмаляет вдаль, амеры трухают. Чем мы хуже?
    А хуже мы тем, что у амеров есть что бомбить, а у нас само разваливается и проваливается.