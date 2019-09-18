Видео: новосибирские зенитчики дали залп по мишеням-беспилотникам

Зенитчики из Новосибирской области выпустили ракеты по мишеням во время массовых учений «Центр-2019» — пуски проводили на полигоне в Астраханской области.

По информации пресс-службы федерального Министерства обороны, учения зенитчиков проходят на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

«Группировка войск противовоздушной обороны в составе соединений и воинских частей ПВО Центрального военного округа отразила воздушный налет условного противника и прикрыла особо важные объекты от авиационного удара. <…>. В ходе розыгрыша практических действий силами и средствами ПВО были отработаны вопросы борьбы с ударными беспилотными летательными аппаратами, крылатыми, баллистическими ракетами и оперативно-тактической авиацией условного противника», — сообщили в министерстве.

На прошлой неделе на авиабазу «Толмачёво» под Новосибирском прилетели три новых ударных вертолёта Ми-24П «Крокодил».

