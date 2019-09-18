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Провал на Ядринцевской

СК начал проверку по делу сибирячки, которая провалилась с сыном в яму с кипятком

У нее из-под ног ушел асфальт на улице Ядринцевской

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Тротуар провалился недалеко от строящегося здания № 71 на улице Ядринцевской

Фото: читатель НГС, архив НГС

Новосибирские следователи начали проверку после публикации НГС о падении женщины и ребёнка в яму с кипятком на улице Ядринцевской.

СК увидел в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. По его словам, супруга провалилась в кипяток по пояс, ребёнок – полностью. После происшествия их увезли в ожоговый центр облбольницы.

«Ребёнок находится в реанимации, женщина в ожоговом отделении. Состояние стабильно тяжёлое», — сообщили НГС в пресс-службе областной больницы.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    В кепке
    18 сен 2019 в 15:34

    И чо? Кому уже выпиливают бензорезом дверь в квартирку? Не? Все тихо?

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 15:33

    Нормальный мэр после таких вот новостей ушел в отставку, не справляется он.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 15:32

    Надо за одно работу мэрии проверить. Сидят там в баклуши бьют, а что в городе происходит не в курсе!