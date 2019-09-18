СК начал проверку по делу сибирячки, которая провалилась с сыном в яму с кипятком

Новосибирские следователи начали проверку после публикации НГС о падении женщины и ребёнка в яму с кипятком на улице Ядринцевской.

СК увидел в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и 2-летним сыном, когда под ними провалился асфальт. Женщина и ребёнок оказались в глубокой яме с горячей водой, рассказывал ранее муж пострадавшей. По его словам, супруга провалилась в кипяток по пояс, ребёнок – полностью. После происшествия их увезли в ожоговый центр облбольницы.