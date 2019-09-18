К поискам пропавшей под Новосибирском женщины подключились военные

«Заявка у нас пришла в воскресенье рано утром, бабушка ушла в лес в субботу достаточно поздно вечером, хотела до темноты пару часов погулять и вернуться», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

В воскресенье женщину искали 50 человек, в том числе волонтёры, экипаж военно-спасательной службы, полиция, местное население. «Народу было много, большой объём задач за сутки удалось закрыть. Наши экипажи только в понедельник утром оттуда уехали. А днём поехали экипажи в небольшом количестве на автономные задачи», — уточнила Яблонских.

По её словам, для автономных задач были выделены небольшие квадраты леса, которые нужно было осмотреть, проверить будет ли отклик, а также проверить ветровалы, в которых женщина могла спрятаться от непогоды.

Так как за всё время поисков женщина не откликнулась, сейчас волонтёры предполагают, что потерявшаяся уже может быть в слабом физическом состоянии. Поэтому сейчас поисковики ориентированы искать с помощью прочёса, а не с помощью отклика.

«Чтобы хорошо закрыть квадрат, — прочесать его, как мы говорим, — нужно 5-6 человек народу и, в зависимости от сложности местности, шести, иной раз до восьми, девяти часов. У нас такого ресурса людей на данный момент нет. Поэтому договорились с аварийно-спасательной службой — они изыскали возможность пригласить военных, которые были уже вчера на месте. Там было достаточно людей наших, которые их вели, рассказывали алгоритм работы, потому что мы его знали, мы им владеем этим алгоритмом. У военных другая компетенция — им просто нужно объяснить, что делать, как делать», — объяснила Алеся Яблонских.