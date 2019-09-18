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Город

У городского пляжа начали массово рубить деревья — их сжигают и раскатывают бульдозером

Жители говорят, что над котлованом висит сизая дымка и запах гари

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Рабочие вырубают берёзы, клёны и кустарники

Фото: Михаил Рязанцев

Между городским пляжем и железнодорожным мостом на левом берегу Оби в Новосибирске начали массово вырубать деревья — жители жалуются, что деревья сжигают прямо на месте вырубки, раскатывая бульдозерами.

Как сообщил корреспонденту НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, деревья начали пилить в конце лета. 

От горящих деревьев над котлованом висит сизая дымка

От горящих деревьев над котлованом висит сизая дымка

«Я туда вчера съездил, поговорил с жителями. Они говорят, что валить лес начали в конце лета. Прямо там рубят, распиливают и сжигают. На фотографиях видно, как дымка по территории участка от горящих деревьев расползается. Рубят несколько гектаров: берёзы, клёны, кустарники — всего около 50–100 деревьев, если судить по пням», — рассказал Рязанцев.

Деревья начали валить в конце лета

Деревья начали валить в конце лета

Общественник уточнил, что после этого угли раскатывают бульдозером, смешивая с песком. Как уточняется в кадастровой карте, земельные участки, на которых идёт вырубка, предназначены для установки полей для гольфа или конных прогулок, а также для строительства гидротехнических сооружений.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, что собираются строить на освобождённых от леса участках. Также корреспондент направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области, чтобы уточнить, не связана ли вырубка со строительством четвёртого моста через Обь или объектов для подготовки к проведению Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд.

О застройке территории у Горского котлована стало известно в сентябре 2018 года. Тогда мэрия вынесла на публичные слушания проект, в котором предлагалось расположить рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска ещё один аквапарк и многоэтажную гостиницу

Позднее прокуратура внесла мэрии Новосибирска представление за передачу одного из участков земли у котлована без торгов под строительство автостоянки.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 14:25

    А в мэрии вообще в курсе что там зона озеленения? Или они не в курсе что озеленять это значит высаживать новые деревья, сохранять старые, а не рубить их налево и направо!

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 14:24

    Вся мэрия в одной фотке

    лена путина
    18 сен 2019 в 14:24

    природа вас накажет.