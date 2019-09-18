У городского пляжа начали массово рубить деревья — их сжигают и раскатывают бульдозером

Между городским пляжем и железнодорожным мостом на левом берегу Оби в Новосибирске начали массово вырубать деревья — жители жалуются, что деревья сжигают прямо на месте вырубки, раскатывая бульдозерами.

«Я туда вчера съездил, поговорил с жителями. Они говорят, что валить лес начали в конце лета. Прямо там рубят, распиливают и сжигают. На фотографиях видно, как дымка по территории участка от горящих деревьев расползается. Рубят несколько гектаров: берёзы, клёны, кустарники — всего около 50–100 деревьев, если судить по пням», — рассказал Рязанцев.

Общественник уточнил, что после этого угли раскатывают бульдозером, смешивая с песком. Как уточняется в кадастровой карте, земельные участки, на которых идёт вырубка, предназначены для установки полей для гольфа или конных прогулок, а также для строительства гидротехнических сооружений.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, что собираются строить на освобождённых от леса участках. Также корреспондент направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области, чтобы уточнить, не связана ли вырубка со строительством четвёртого моста через Обь или объектов для подготовки к проведению Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд.

О застройке территории у Горского котлована стало известно в сентябре 2018 года. Тогда мэрия вынесла на публичные слушания проект, в котором предлагалось расположить рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска ещё один аквапарк и многоэтажную гостиницу.

Позднее прокуратура внесла мэрии Новосибирска представление за передачу одного из участков земли у котлована без торгов под строительство автостоянки.