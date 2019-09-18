Печень слева, лёгкие поменялись местами: врачи спасли студентку с «зеркальными» органами

Ангелина заверила, что никак не чувствует «зеркальность» своих органов, а вот аритмия была для пациентки очень ощутимой

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли 17-летнюю студентку колледжа, у которой были зеркально расположены органы и сосуды сердца. У девушки началась сильная аритмия, из-за которой ей было трудно дышать.

Ангелина из Алтайского края уже много лет наблюдается в клинике Мешалкина — она редкий пациент даже для крупного медицинского исследовательского центра. У сибирячки зеркально расположены органы — так бывает в одном случае на 10 тысяч. Кроме того, как говорит сама Ангелина, у неё перекручено сердце.



«У неё полностью инверсия органов всех — то есть, например, печень, которая располагается в норме справа, расположена слева. Селезёнка, наоборот, справа. То же самое с лёгкими — правое лёгкое <…> располагается слева и, соответственно, левое справа располагается. Что интересно, само сердце, сами камеры сердца расположены правильно [с левой стороны]. Но сосуды сердца, наоборот, инвертированы.

Тот сосуд, который должен выходить, например, из левого желудочка, как мы привыкли, это аорта — главный сосуд нашего сердца, — он выходит из правого желудочка. В то же время сосуд, который выходит из правого желудочка, он выходит из левого», — объяснил корреспонденту НГС сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов.

Порок сердца — транспозиция, или неправильный «выход» магистральных сосудов, осложнялся аритмией. Она началась у девочки в прошлом году.

«Были аритмические приступы <…> Это очень сильное сердцебиение, которое доходит аж до горла, я это в горле даже чувствовала. И невозможно дышать — просто задыхаешься, и не хватает кислорода»,

— описала самочувствие Ангелина.



Ангелину прооперировали в три этапа — у неё непростые сочетания тяжёлых патологий. Девочке помогли хирурги, которые научились управлять роботом Stereotaxis. На фото пациентка с кардиохирургом отделения нарушений ритма сердца Виталием Шабановым Фото: пресс-служба клиники Мешалкина

По словам Виталия Шабанова, учитывая сочетание сложных патологий, стандартная операция была пациентке противопоказана. Ей могла помочь только роботизированная система Stereotaxis Niobe — в России она установлена только в клинике Мешалкина, — поскольку робот позволяет гибче и мягче добираться до участка аритмии.

Лечение Ангелины проходило в три этапа — в июне, в июле и в сентябре.

«Первую операцию мы планировали выполнить стандартным способом, но поняли, что без робота не обойтись. Запланировали вторую. И убрали её (аритмию. — Прим. ред.), она располагалась в доступной камере сердца. При проведении исследования выявили, что у нее есть еще две аритмии, которые располагаются в труднодоступной камере сердца. Но для того чтобы в неё попасть, сначала нужно было выполнить ряд исследований, таких как МРТ. Чтобы интегрировать полученную 3D-визуализацию сердца в наш робот. Поэтому разделили данную процедуру на два этапа. Так и получилось три операции, но всё же первая больше была как электрофизиологическое исследование», — отметил кардиохирург.

