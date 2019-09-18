«Ребенок с головой ушел в кипяток»: мама с сыном провалились в яму в центре города

Вечером во вторник, 17 сентября, жительница Новосибирска и её маленький ребёнок провалились в яму с горячей водой, которая разверзлась на тротуаре улицы Ядринцевской в Центральном районе города. Пострадавших госпитализировали с ожогами.

О происшествии, случившемся в районе строящегося здания № 71 на улице Ядринцевской, рассказал супруг пострадавшей женщины.

По словам новосибирца, около 21:00 он вместе с женой и двухлетним сыном в прогулочной коляске шёл в магазин, который находится в районе Центрального парка.



«Шли по тротуару, <…> без опасения, потому что по этому тротуару мы не раз ходили. По тротуару немного текла вода, <…> видно, что горячая, но по дороге не пойдёшь — машины», — объяснил супруг пострадавшей сибирячки.

С его слов, в это время тротуар провалился и супруга с ребёнком попали в яму с горячей водой.

«Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, <…> уходит под землю, в кипящую воду. <…>

Ребёнок ушёл полностью, с головой, в кипяток, она резко дёрнула [коляску], то есть он лицо не обварил — остальное всё обварил.

Если бы меня не было, она бы из этой ямы самостоятельно не выбралась. У неё ожоги по пояс, она полностью по пояс [в горячую воду] ушла, и то говорит, что земли она не чувствовала, что она там на локте держалась. <…> Я лично видел, как у меня ребёнок с головой ушёл в эту яму, там дна даже не было. <…> Я подбежал и их вытащил», — описал происшествие муж провалившейся в яму женщины. Он уточнил, что сейчас его жена и сын лежат в ожоговом центре.

«Я пока не могу говорить, состояние тяжёлое, и ребёнок в реанимации», — сообщила корреспонденту НГС пострадавшая сибирячка в переписке в мессенджере Telegram.



Её супруг также добавил, что у него нет точной информации о состоянии ребёнка, так как врачи пока ничего не говорят. Также семья дала показания полицейским, а те посоветовали срочно нанять юриста.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что врачи передали в полицию информацию о женщине и ребёнке, которых привезли в медицинское учреждение. Сейчас полицейские проводят проверку.

Муж пострадавшей уточнил, что до того, как тротуар провалился, там не было ни ограждения, ни предупреждающих знаков.

При этом на фото, сделанном одним из очевидцев сегодня утром, видно, что вокруг места происшествия уже натянута сигнальная лента.

В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что знают об этом происшествии, но авария случилась не на их тепловой камере.

«17 сентября в 21:45 в Новосибирскую теплосетевую компанию (НТСК) СГК поступило сообщение от диспетчера отдела диспетчерской службы мэрии о выходе воды на поверхность и двух пострадавших в районе строящегося дома по улице Ядринцевской, 71. Выход воды на поверхность произошёл из тепловой камеры, не принадлежащей СГК и НТСК. В 22:00 аварийно-выездной бригадой НТСК закрыты задвижки в сторону дома по адресу строящегося дома по улице Ядринцевской, 71, выход воды прекращен, провал огорожен», — передали в СГК.

