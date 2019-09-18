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Дороги и транспорт

Власти отказались убирать столб, который поставили посередине тротуара на улице Кирова

Вместо этого дорожники сделают новый съезд, чтобы столб никому не мешал

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Столб установили недавно на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти

Фото: читатель НГС

В мэрии Новосибирска сообщили, что столб, который поставили посередине тротуара неподалёку от здания на улице Кирова, 25, переносить не будут.

Фотографию с установленным столбом с дорожным знаком пешеходного перехода в редакцию НГС вчера прислал читатель Александр. Он уточнил, что столб поставили на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. По его словам, после установки столба любой, кто решит воспользоваться пандусом, не сможет попасть с пешеходного перехода на тротуар.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос НГС, столб установила подрядная организация ООО «Басис» по заданию главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.

«Данный объект ещё не принят в эксплуатацию. Съезд с тротуара будет перенесен с учётом доступности для маломобильных групп населения. Установка съезда планируется на эти выходные, 21–22 сентября, при наличии благоприятных погодных условий ­— отсутствия дождя», — объяснили в департаменте. 

В начале апреля жительница Академгородка сфотографировала знак пешеходного перехода, который установили прямо по центру тротуара — тогда в мэрии сообщили, что знак установлен согласно нормам.

Это был не первый случай, когда знаки устанавливают посредине тротуара, при этом формально нарушений в этом нет. Таким же образом знак установлен, например, на остановке «Улица Кропоткина» в Заельцовском районе. А в августе 2018 года на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска пешеход разбил голову о дорожный знак — очевидцы рассказывали, что из-за травмы у него полилась кровь.

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    КОММЕНТАРИИ (57)

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 13:54

    Заложить кирпичом выходы из здания департамента по благоустройству, новые выходы прорубить 20-22 сентября, если будут хорошие погодные условия, а если нет то пусть там и зимуют.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 13:53

    Чиновью плевать на народ. Всё-то у них "по нормам"... Ох, допрыгаетесь вы у нас...

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 13:55

    Дебилизм просто! А где гарантии что дорожники сделают новый съезд?!