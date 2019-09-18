Власти отказались убирать столб, который поставили посередине тротуара на улице Кирова

В мэрии Новосибирска сообщили, что столб, который поставили посередине тротуара неподалёку от здания на улице Кирова, 25, переносить не будут.

Фотографию с установленным столбом с дорожным знаком пешеходного перехода в редакцию НГС вчера прислал читатель Александр. Он уточнил, что столб поставили на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. По его словам, после установки столба любой, кто решит воспользоваться пандусом, не сможет попасть с пешеходного перехода на тротуар.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос НГС, столб установила подрядная организация ООО «Басис» по заданию главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.