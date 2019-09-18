Власти отказались убирать столб, который поставили посередине тротуара на улице Кирова

Столб установили недавно на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти
Фото: читатель НГС
В мэрии Новосибирска сообщили, что столб, который поставили посередине тротуара неподалёку от здания на улице Кирова, 25, переносить не будут.
Фотографию с установленным столбом с дорожным знаком пешеходного перехода в редакцию НГС вчера прислал читатель Александр. Он уточнил, что столб поставили на пересечении улиц Кирова и Сакко и Ванцетти. По его словам, после установки столба любой, кто решит воспользоваться пандусом, не сможет попасть с пешеходного перехода на тротуар.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос НГС, столб установила подрядная организация ООО «Басис» по заданию главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.
«Данный объект ещё не принят в эксплуатацию. Съезд с тротуара будет перенесен с учётом доступности для маломобильных групп населения. Установка съезда планируется на эти выходные, 21–22 сентября, при наличии благоприятных погодных условий — отсутствия дождя», — объяснили в департаменте.
В начале апреля жительница Академгородка сфотографировала знак пешеходного перехода, который установили прямо по центру тротуара — тогда в мэрии сообщили, что знак установлен согласно нормам.
Это был не первый случай, когда знаки устанавливают посредине тротуара, при этом формально нарушений в этом нет. Таким же образом знак установлен, например, на остановке «Улица Кропоткина» в Заельцовском районе. А в августе 2018 года на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска пешеход разбил голову о дорожный знак — очевидцы рассказывали, что из-за травмы у него полилась кровь.