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Дороги и транспорт

ДТП с грузовиками заблокировало выезд из Новосибирска: Ордынское шоссе встало в пробку

Затор тянется от тёщиного языка

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Обстоятельства происшествия выясняются

Фото: Умеджон Махсудов, Мила Карболина / 2ГИС

Сегодня, 18 сентября, на выезде из Новосибирска на Ордынском шоссе собралась пробка — в аварию попал грузовик.

На фотографиях, которые сделали очевидцы на месте аварии, заметно, что у грузовика, который попал в аварию, сильно разломана кабина.

В отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области выясняют информацию о происшествии.

Сейчас пробка из-за ДТП растянулась по Ордынскому шоссе и улице Хилокской более чем на три километра. Также затруднения на дороге наблюдаются со стороны «Красного Востока».

Накануне утром 17 сентября на улице Большевистской из-за неработающего светофора собралась глухая пробка — длина затора составила почти 7 километров.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Хитрый лис
    18 сен 2019 в 13:30

    А какие подробности то выясняются? Водитель грузовичка неплохо прощёлкал дистанцию и вошёл в другой грузовичок. Всё понятней некуда