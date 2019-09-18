ДТП с грузовиками заблокировало выезд из Новосибирска: Ордынское шоссе встало в пробку

Обстоятельства происшествия выясняются
Фото: Умеджон Махсудов, Мила Карболина / 2ГИС
Сегодня, 18 сентября, на выезде из Новосибирска на Ордынском шоссе собралась пробка — в аварию попал грузовик.
На фотографиях, которые сделали очевидцы на месте аварии, заметно, что у грузовика, который попал в аварию, сильно разломана кабина.
В отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области выясняют информацию о происшествии.
Сейчас пробка из-за ДТП растянулась по Ордынскому шоссе и улице Хилокской более чем на три километра. Также затруднения на дороге наблюдаются со стороны «Красного Востока».
Накануне утром 17 сентября на улице Большевистской из-за неработающего светофора собралась глухая пробка — длина затора составила почти 7 километров.