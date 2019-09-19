В Новосибирск впервые приехала скоростная электричка. Такие же ходят в Москве

В Новосибирск прибыла скоростная электричка «Ласточка» — она совершила демонстрационный рейс из Омска.



В будущем её планируют запустить между Новосибирском и соседними городами — Омском, Томском и Барнаулом — на постоянной основе, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

«Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" создан ООО "Уральские локомотивы" на основе платформы Siemens Desiro для компании РЖД. Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина состава 130 метров. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч. <...> Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне», — объяснили в пресс-службе.