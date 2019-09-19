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Дороги и транспорт

В Новосибирск впервые приехала скоростная электричка. Такие же ходят в Москве

Поезд планируют пустить между Новосибирском и Омском

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Электричка состоит из пяти вагонов

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирск прибыла скоростная электричка «Ласточка» — она совершила демонстрационный рейс из Омска.

В будущем её планируют запустить между Новосибирском и соседними городами — Омском, Томском и Барнаулом — на постоянной основе, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. 

«Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" создан ООО "Уральские локомотивы" на основе платформы Siemens Desiro для компании РЖД. Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина состава 130 метров. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч. <...> Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне», — объяснили в пресс-службе. 

В омском отделении ЗСЖД добавили, что такая же «Ласточка» курсирует на Московском центральном кольце в качестве городской скоростной электрички. 

Такая же электричка ходит по Московскому центральному кольцу

Такая же электричка ходит по Московскому центральному кольцу

«Ласточка» доехала из Омска за 6 часов и 5 минут, на маршруте было всего две остановки: в Кормиловке и Барабинске. Для сравнения: время в пути ночного фирменного поезда «Иртыш» до Омска составляет чуть больше 8 часов.

«Ласточка» прежних моделей курсировала между Омском и Новосибирском с середины 2000-х годов, но её отменили в 2016 году. Вместо этого поезда запустили «Дневной экспресс» с рейсами по вторникам, четвергам и воскресеньям. Если новая «Ласточка» пройдёт все тесты, она заменит «Дневной экспресс».

Пробный рейс был выполнен для того, чтобы протестировать техническую возможность запуска&nbsp;«Ласточки» на постоянной основе

Пробный рейс был выполнен для того, чтобы протестировать техническую возможность запуска «Ласточки» на постоянной основе

Со следующей недели из-за ремонта путей изменят расписание нескольких пригородных электричках.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    19 сен 2019 в 02:55

    Что тут тестировать? Внедрять надо. И не только в Омск, но и в Томск и Барнаул.