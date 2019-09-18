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Еда

Крупный ресторатор из Новокузнецка откроет на Красном проспекте пельменную с дорогой обстановкой

Заведение под названием «Пельмень Блин Вареник» появится в бизнес-центре «Бутон»

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Новокузнецкое заведение займет место закрывшегося ресторана «Честный»

Фото: Стас Соколов

На новосибирский рынок готовится выйти ещё одна ресторанная компания из соседнего региона. Новокузнецкий «МК-Проджект» откроет в октября на Красном проспекте заведение своей сети «Пельмень Блин Вареник». 

Как стало известно НГС, владельцы новокузнецкой сети «Пельмень Блин Вареник» арендовали для своего новосибирского ресторана третий этаж «Бутона», в помещении уже начат ремонт. Ранее здесь работал ресторан «Честный», закрывшийся в этом году, а до этого — ещё несколько проектов.

В Новокузнецке сейчас работает два ресторана «Пельмень Блин Вареник», причём оба — в торговых центрах. Ещё одно заведение расположено в Шерегеше. В меню заведений 10 и более видов пельменей, вареников и блинов, пицца, салаты, коктейли.

Как рассказал корреспонденту НГС владелец компании «МК Проджект» Константин Митько, новосибирский ресторан не будет точной копией новокузнецких заведений.

«В нем будет шире меню, интересней коктейльная карта, другая мебель. Мы хотим предложить качественный сервис и демократичные цены, но в обстановке дорогого ресторана», — говорит предприниматель.

Формат новокузнецкого заведения напоминает новосибирскую сеть «Пельмениссимо» Дениса Иванова. Это кафе открылось в соседнем с «Бутоном» здании «Айсберг» в 2017 году, но проработало меньше года, поскольку оказалось убыточным. Прочие заведения под этим названием продолжают работать, а сеть приросла с тех пор ещё одной точкой в аэропорту Толмачёво. 

Владельца «МК Проджект» это не пугает. «В Новокузнецке гостей не так много, как в Новосибирске, так что мы привыкли больше ценить. Мы делаем ставку на то, что у нас будет полный зал. Для меня это 12-й ресторан», — уверен новокузнецкий ресторатор.

Заведение на Красном проспекте должно открыться к середине октября. «Пельмень Блин Вареник» не единственный проект «МК-Проджект». В Новокузнецке у компании работает также сеть суши-баров «Манхеттен», бургерная «Булка» и т. д. (всего 11 заведений). 

В этом году новосибирский ресторанный рынок буквально атакуют рестораторы из других сибирских регионов. В городе уже начали работать сети из Барнаула «Грильница» и «Гриль № 1», а также кофейный дискаунтер Fixopresso предпринимателей из Красноярска. По франшизе из Красноярска в ТРЦ «Континент» в сентябре начала работать точка фастфуда с корейской курятиной. Также этой осенью на Ленина должен открыться бар крафтового пива из Томска.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    18 сен 2019 в 17:14

    "В Новокузнецке гостей не так много, как в Новосибирске, так что мы привыкли больше ценить"
    Уважаемый ресторатор, закончите мысль пожалуйста. Ценить что?

    Диванный эксперт
    18 сен 2019 в 17:26

    В пельмешке не нужен дорогой декор. Там нужны вкусные мясные пельмешки и 50 холодненькой для аперитива. Вот помню в мои студенческие годы на Богдашке была пельменная отменная. Постоянно там обедали с 50гр. беленькой. Народу в зале была очередь, потому что реально самые лучшие пельмени в городе варили.

    жрушка
    18 сен 2019 в 17:21

    Прям "дорогая обстановка". Вот в Лондоне из одного туалета украли унитаз, сделанный из чистейшего золота - вот это дорогая обстановка. А тут пельменная куда-то....