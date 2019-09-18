Крупный ресторатор из Новокузнецка откроет на Красном проспекте пельменную с дорогой обстановкой

Как стало известно НГС, владельцы новокузнецкой сети «Пельмень Блин Вареник» арендовали для своего новосибирского ресторана третий этаж «Бутона», в помещении уже начат ремонт. Ранее здесь работал ресторан «Честный», закрывшийся в этом году, а до этого — ещё несколько проектов.

На новосибирский рынок готовится выйти ещё одна ресторанная компания из соседнего региона. Новокузнецкий «МК-Проджект» откроет в октября на Красном проспекте заведение своей сети «Пельмень Блин Вареник».

В Новокузнецке сейчас работает два ресторана «Пельмень Блин Вареник», причём оба — в торговых центрах. Ещё одно заведение расположено в Шерегеше. В меню заведений 10 и более видов пельменей, вареников и блинов, пицца, салаты, коктейли.

Как рассказал корреспонденту НГС владелец компании «МК Проджект» Константин Митько, новосибирский ресторан не будет точной копией новокузнецких заведений.



«В нем будет шире меню, интересней коктейльная карта, другая мебель. Мы хотим предложить качественный сервис и демократичные цены, но в обстановке дорогого ресторана», — говорит предприниматель.

Формат новокузнецкого заведения напоминает новосибирскую сеть «Пельмениссимо» Дениса Иванова. Это кафе открылось в соседнем с «Бутоном» здании «Айсберг» в 2017 году, но проработало меньше года, поскольку оказалось убыточным. Прочие заведения под этим названием продолжают работать, а сеть приросла с тех пор ещё одной точкой в аэропорту Толмачёво.



Владельца «МК Проджект» это не пугает. «В Новокузнецке гостей не так много, как в Новосибирске, так что мы привыкли больше ценить. Мы делаем ставку на то, что у нас будет полный зал. Для меня это 12-й ресторан», — уверен новокузнецкий ресторатор.



Заведение на Красном проспекте должно открыться к середине октября. «Пельмень Блин Вареник» не единственный проект «МК-Проджект». В Новокузнецке у компании работает также сеть суши-баров «Манхеттен», бургерная «Булка» и т. д. (всего 11 заведений).