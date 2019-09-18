Проезд по площади Маркса закроют на 9 часов для палаток с мясом и овощами

В субботу, 21 сентября, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска развернётся продовольственная ярмарка — ради неё на 9 часов перекроют движение на небольшом отрезке улицы Сибиряков-Гвардейцев.



«В связи с проведением ярмарки 21 сентября с 7:00 до 16.00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

