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Дороги и транспорт

Проезд по площади Маркса закроют на 9 часов для палаток с мясом и овощами

В ближайшую субботу на левом берегу проведут продовольственную ярмарку

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Новосибирцам обещают на ярмарке скидки до 20%

Фото: Стас Соколов / НГС

В субботу, 21 сентября, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска развернётся продовольственная ярмарка — ради неё на 9 часов перекроют движение на небольшом отрезке улицы Сибиряков-Гвардейцев.

«В связи с проведением ярмарки 21 сентября с 7:00 до 16.00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам

Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам

В пресс-центре уточнили, что на ярмарке можно будет купить мясо, колбасу, рыбу, молоко, хлеб, овощи, кондитерские изделия и другие продукты от местных производителей и фермеров. При этом, по данным мэрии, цены у торговцев будут ниже средних по городу — запланированы скидки до 20%, а покупателям помогут донести сумки до машин. Кроме того, на ярмарке будут выступать творческие коллективы Ленинского района.

Ранее в течение целого месяца на площади Пименова проходила ярмарка мёда. Перед зданием ГПНТБ стояло несколько десятков торговых палаток

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Wyatt
    18 сен 2019 в 12:04

    Вы серьёзно? Опять этот колхоз?? Да кому надо, тот и на рынке или в магазине спокойно овощи купит. А это опять блокировка проезда и создание большой пробки на несколько часов. Ну зачем???

    18 сен 2019 в 12:06

    Уберите парковку грузовиков напротив ГУМа, торгуйте там и не надо ничего перекрывать.

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    18 сен 2019 в 12:05

    Когда этот дебилизм кончится...