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Происшествия

Видео: девушка устроила фотосессию с прыжками на крыше чужой машины

Теперь хозяин автомобиля ищет очевидцев происшествия

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Девушка дважды упала с машины: первый раз, когда прыгала на неё, а затем — когда спускалась

Фото: Александр Гоголев

В Новосибирске ищут девушку, которая прыгала по чужой машине Daewoo Nexia и оставила на автомобиле вмятины.

Автомобиль был припаркован возле дома Ватутина, 17/1 в Ленинском районе — действия девушки попали на камеру видеонаблюдения утром 8 сентября.

«Два дня машина стояла у меня на этой парковке, потом жена мимо проходила, заметила [повреждения]», — рассказал корреспонденту НГС владелец автомобиля Александр Гоголев.

Он объяснил, что оставил машину на этой парковке, так как рядом находится СТО, где он работает. Ключи от машины были в гараже, поэтому во время происшествия он не слышал, как  сработала сигнализация. Сам Александр в это время ещё не приехал на работу.

Во второй половине дня 8 сентября Гоголев вызвал полицию — там приняли заявление и сфотографировали вмятины. Пока полиция не нашла девушку.

На ролике с камеры видно, как она сначала подходит к автомобилю спереди, прыгает на него, но срывается и падает. Затем всё-таки забирается на капот, а затем перебирается на крышу. На машине она стоит несколько секунд и позирует мужчине, с которым пришла — тот снимает все действия девушки на смартфон. Затем нарушительница спускается на багажник, а после этого снова падает на асфальт. После этого она пинает машину и уходит в обнимку со своим спутником.

Всех, кто знает девушку или был очевидцем происшествия, просим обращаться на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

Прыгающую на машине девушку снимал не только её спутник, но и камеры видеонаблюдения

На прошлой неделе рядом с домом по адресу Гоголя, 51 в Центральном районе Новосибирска обстреляли несколько машин.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Диванный эксперт
    18 сен 2019 в 12:20

    Кароче мужик с СТО в пятницу набухарился после работы и не поехал на машине домой. Оставил ее на выходные на парковке возле СТО. В следующий раз не будет бухать после работы в пятницу и ездить домой трезвым.

    Фигвам
    18 сен 2019 в 12:20

    А нефиг свои телеги бросать где попало!)))

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 12:22

    лет через 10-15 это чудо будет бухать с своим "фотографом", потом он пойдет к любовнице, а она его зарежет - типичная судьба быдло-маргиналов