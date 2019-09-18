Видео: девушка устроила фотосессию с прыжками на крыше чужой машины

Девушка дважды упала с машины: первый раз, когда прыгала на неё, а затем — когда спускалась

В Новосибирске ищут девушку, которая прыгала по чужой машине Daewoo Nexia и оставила на автомобиле вмятины.

Автомобиль был припаркован возле дома Ватутина, 17/1 в Ленинском районе — действия девушки попали на камеру видеонаблюдения утром 8 сентября. «Два дня машина стояла у меня на этой парковке, потом жена мимо проходила, заметила [повреждения]», — рассказал корреспонденту НГС владелец автомобиля Александр Гоголев. Он объяснил, что оставил машину на этой парковке, так как рядом находится СТО, где он работает. Ключи от машины были в гараже, поэтому во время происшествия он не слышал, как сработала сигнализация. Сам Александр в это время ещё не приехал на работу.

Во второй половине дня 8 сентября Гоголев вызвал полицию — там приняли заявление и сфотографировали вмятины. Пока полиция не нашла девушку. На ролике с камеры видно, как она сначала подходит к автомобилю спереди, прыгает на него, но срывается и падает. Затем всё-таки забирается на капот, а затем перебирается на крышу. На машине она стоит несколько секунд и позирует мужчине, с которым пришла — тот снимает все действия девушки на смартфон. Затем нарушительница спускается на багажник, а после этого снова падает на асфальт. После этого она пинает машину и уходит в обнимку со своим спутником. Всех, кто знает девушку или был очевидцем происшествия, просим обращаться на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

Прыгающую на машине девушку снимал не только её спутник, но и камеры видеонаблюдения Видео: Александр Гоголев