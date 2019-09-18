После публикации НГС полиция нашла родственников сибирячки, которая лежит в больнице без сознания

Новосибирская полиция нашла знакомых сибирячки, которая почти две недели находится в больнице в Ленинском районе Новосибирска.

Как рассказывали накануне в пресс-службе областного управления МВД, женщину привезли в городскую клиническую больницу № 34 4 сентября.

«После публикации материала о розыске в полицию обратилось очень большое количество граждан, которые узнали гражданку. В настоящее время личность её установлена, она является жительницей Новосибирска», — рассказали в ведомстве, не раскрывая имени женщины.