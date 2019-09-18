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После публикации НГС полиция нашла родственников сибирячки, которая лежит в больнице без сознания

В начале месяца её привезли в больницу с травмой головы

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Когда женщину привезли в больницу, у неё диагностировали травму головы

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирская полиция нашла знакомых сибирячки, которая почти две недели находится в больнице в Ленинском районе Новосибирска.

Как рассказывали накануне в пресс-службе областного управления МВД, женщину привезли в городскую клиническую больницу № 34 4 сентября.

«После публикации материала о розыске в полицию обратилось очень большое количество граждан, которые узнали гражданку. В настоящее время личность её установлена, она является жительницей Новосибирска», — рассказали в ведомстве, не раскрывая имени женщины. 

В пресс-службе областного управления МВД добавили, что сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту полученных женщиной травм головы.

Недавно волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области. 

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    18 сен 2019 в 11:19

    Если у неё такое большое количество родственников, то как же они её две недели найти в больнице не могли?

    Мужик
    18 сен 2019 в 11:25

    А мне просто очень жаль эту женщину, искренно жаль, правда! Желаю ей скорейшего выздоровления и прихода в норму.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 11:26

    Ну лежит и лежит. Может она от родственников устала.