После публикации НГС полиция нашла родственников сибирячки, которая лежит в больнице без сознания

Когда женщину привезли в больницу, у неё диагностировали травму головы
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Новосибирская полиция нашла знакомых сибирячки, которая почти две недели находится в больнице в Ленинском районе Новосибирска.
Как рассказывали накануне в пресс-службе областного управления МВД, женщину привезли в городскую клиническую больницу
«После публикации материала о розыске в полицию обратилось очень большое количество граждан, которые узнали гражданку. В настоящее время личность её установлена, она является жительницей Новосибирска», — рассказали в ведомстве, не раскрывая имени женщины.
В пресс-службе областного управления МВД добавили, что сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту полученных женщиной травм головы.
Недавно волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли семью Мещановых, которые потерялись в лесу недалеко от посёлка Малиновка Новосибирской области.