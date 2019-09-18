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Дороги и транспорт

Ленина скоро закопают: власти откроют улицу в центре для машин в конце недели

Проезд по улице Ленина должны были открыть в понедельник, 15 сентября

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Согласно паспорту объекта, работы должны были завершиться в понедельник, 15 сентября

Фото: Александр Сильченко / НГС

Проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска откроют в конце рабочей недели — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.

В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что проезд для машин по улице Ленина откроется в пятницу, 20 сентября.

«По независящим от сторон по договору обстоятельств текущего состояния существующего подземного сооружения, подрядная организация не понесет финансовой ответственности в виде штрафов за срыв плановых сроков», — прокомментировали в мэрии.

По наблюдениям корреспондента НГС, утром 18 сентября глубокий ров уже был засыпан гравием. Исчезли и специальные ограждения для пешеходов. Проезд по улице Ленина в районе здания № 1 остаётся закрытым для автомобилей.

Прокладка новой теплотрассы на улице Ленина началась 1 августа. Тогда дорогу перекрыли от площади Ленина до перекрёстка с улицей Советской.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 10:04

    В чём смысл недоновости?

    789456
    18 сен 2019 в 10:11

    "Ленина скоро закопают:" - я уж метнулся к статье в надежде что наконец то предадут земле тело, а нет пока только речь об улице.

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 10:03

    Да все мы знаем что мэрия даёт подряды только «своим» подрядчикам, поэтому и штрафы они им не выписывают