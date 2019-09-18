Ленина скоро закопают: власти откроют улицу в центре для машин в конце недели

Проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска откроют в конце рабочей недели — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.



В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что проезд для машин по улице Ленина откроется в пятницу, 20 сентября.



«По независящим от сторон по договору обстоятельств текущего состояния существующего подземного сооружения, подрядная организация не понесет финансовой ответственности в виде штрафов за срыв плановых сроков», — прокомментировали в мэрии.



По наблюдениям корреспондента НГС, утром 18 сентября глубокий ров уже был засыпан гравием. Исчезли и специальные ограждения для пешеходов. Проезд по улице Ленина в районе здания № 1 остаётся закрытым для автомобилей.



Прокладка новой теплотрассы на улице Ленина началась 1 августа. Тогда дорогу перекрыли от площади Ленина до перекрёстка с улицей Советской.

