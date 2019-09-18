Полковник из Новосибирска возглавил управление ФСБ в Тульской области

Во вторник, 17 сентября, губернатору Тульской области Алексею Дюмину представили нового начальника регионального управления ФСБ. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации им стал полковник Дмитрий Гурдин, ранее занимавший должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новосибирца Дмитрия Гурдина новым начальником УФСБ России по Тульской области.

В пресс-службе уточнили, что прежнего руководителя управления ФСБ по Тульской области — генерала-майора Алексея Зиновьева — президент этим же указом перевёл на другую работу.



Ранее заместителем председателя Сибирского отделения РАН стал генерал-лейтенант ФСБ Сергей Старицын. Прежде он занимал должность начальника Управления ФСБ России по Нижегородской области.