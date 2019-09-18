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Страна и мир

Полковник из Новосибирска возглавил управление ФСБ в Тульской области

Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин

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Ранее Дмитрий Гурдин занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области

Фото: sfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новосибирца Дмитрия Гурдина новым начальником УФСБ России по Тульской области.

Во вторник, 17 сентября, губернатору Тульской области Алексею Дюмину представили нового начальника регионального управления ФСБ. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации им стал полковник Дмитрий Гурдин, ранее занимавший должность первого заместителя начальника УФСБ России по Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

В пресс-службе уточнили, что прежнего руководителя управления ФСБ по Тульской области — генерала-майора Алексея Зиновьева — президент этим же указом перевёл на другую работу.

Ранее заместителем председателя Сибирского отделения РАН стал генерал-лейтенант ФСБ Сергей Старицын. Прежде он занимал должность начальника Управления ФСБ России по Нижегородской области.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    18 сен 2019 в 10:29

    Што в Туле своих полканов не нашлось?

    Худой
    18 сен 2019 в 10:33

    Красавчик, люблю в форме военных. )
    Страсть, нравится как.