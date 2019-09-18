Новосибирские электрички поменяют расписание из-за ремонта на железнодорожных путях

Ремонт на железнодорожных путях внесёт коррективы в расписание электричек
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирской области на неделю изменится расписание 11 пригородных поездов.
Изменения продлятся с 28 сентября по 5 октября — это связано с проведением ремонта на железнодорожных путях, сообщили в компании «Экспресс-Пригород».
«Корректировка во времени следования [электропоездов] составит от 2 до 22 минут», — рассказали железнодорожники.
На Южном направлении временно изменится расписание электропоезда № 6631 Новосибирск — Искитим. Теперь он будет отправляться в 22:11 (на 22 минуты раньше) и прибывать на конечную станцию в 23:33 (также на 22 минуты раньше).
На Восточном направлении изменения в расписании затронут 8 электропоездов:
— № 6404 Новосибирск — Болотная будет отправляться в 7:09 (на 8 минут позже) и прибывать на конечную станцию в 9:35 (также на 8 минут позже);
— № 6408 Новосибирск — Болотная будет отправляться в 9:26 (на 4 минуты раньше) и прибывать на конечную станцию в 11:52 (также на 4 минуты раньше);
— № 6418 Новосибирск — Болотная будет отправляться в 16:37 (на 5 минут раньше) и прибывать на конечную станцию в 19:02 (на 5 минут раньше);
— № 6417 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 5:10 (на 7 минут раньше) и прибывать на конечную станцию в 7:33 (на 7 минут раньше);
— № 6403 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 10:13 (на 9 минут позже) и прибывать на конечную станцию в 12:39 (также на 9 минут позже);
— № 6407 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 14:44 (на 5 минут позже) и прибывать на конечную станцию в 17:09 (на 5 минут позже);
— № 6413 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 17:05 (на 2 минуты позже) и прибывать на конечную станцию в 19:31 (также на 2 минуты позже);
— № 6425 Ояш — Новосибирск будет отправляться в 5:10, то есть по расписанию, но немного задержится в пути и прибудет в Новосибирск в 6:57 (на 8 минут позже).
На Западном направлении поменяется расписание двух электричек:
— № 6305 Новосибирск — Чулымская будет отправляться по расписанию — в 7:13, но на конечную станцию прибудет в 9:48 (то есть на 9 минут позже);
— № 6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться в 9:35 (на 3 минуты позже) и прибывать на конечную станцию в 12:35 (также на 3 минуты позже).
Ранее железнодорожники отменили дополнительные сезонные электрички из Новосибирска в Искитим, которые курсировали с середины июня. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги это объяснили снижением пассажиропотока.