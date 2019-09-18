Новосибирские электрички поменяют расписание из-за ремонта на железнодорожных путях

В Новосибирской области на неделю изменится расписание 11 пригородных поездов.

Изменения продлятся с 28 сентября по 5 октября — это связано с проведением ремонта на железнодорожных путях, сообщили в компании «Экспресс-Пригород». «Корректировка во времени следования [электропоездов] составит от 2 до 22 минут», — рассказали железнодорожники. На Южном направлении временно изменится расписание электропоезда № 6631 Новосибирск — Искитим. Теперь он будет отправляться в 22:11 (на 22 минуты раньше) и прибывать на конечную станцию в 23:33 (также на 22 минуты раньше).



На Восточном направлении изменения в расписании затронут 8 электропоездов:

— № 6404 Новосибирск — Болотная будет отправляться в 7:09 (на 8 минут позже) и прибывать на конечную станцию в 9:35 (также на 8 минут позже);

— № 6408 Новосибирск — Болотная будет отправляться в 9:26 (на 4 минуты раньше) и прибывать на конечную станцию в 11:52 (также на 4 минуты раньше);

— № 6418 Новосибирск — Болотная будет отправляться в 16:37 (на 5 минут раньше) и прибывать на конечную станцию в 19:02 (на 5 минут раньше);

— № 6417 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 5:10 (на 7 минут раньше) и прибывать на конечную станцию в 7:33 (на 7 минут раньше);

— № 6403 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 10:13 (на 9 минут позже) и прибывать на конечную станцию в 12:39 (также на 9 минут позже);

— № 6407 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 14:44 (на 5 минут позже) и прибывать на конечную станцию в 17:09 (на 5 минут позже);

— № 6413 Болотная — Новосибирск будет отправляться в 17:05 (на 2 минуты позже) и прибывать на конечную станцию в 19:31 (также на 2 минуты позже);

