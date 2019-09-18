Водитель «Тойоты» задавил пешехода, который лежал на ночной трассе

В ночь на среду, 18 сентября, на Ордынской трассе в Новосибирской области случилось смертельное ДТП: водитель «Тойоты» наехал на лежащего мужчину.

Инцидент произошёл почти в 110 километрах от Новосибирска на территории Ордынского района.

«В 00:14 водитель 1986 года рождения, трезвый, управляя автомобилем Toyota Probox, двигался по автомобильной дороге К-17р со стороны Павлодара в сторону города Новосибирска и на 109-м километре 800-м метре совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области.