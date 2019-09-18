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Происшествия

Водитель «Тойоты» задавил пешехода, который лежал на ночной трассе

Смертельное ДТП случилось в 110 километрах от Новосибирска

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В ГИБДД рассказали, что водитель «Тойоты Пробокс» был трезв

Фото: Александр Ощепков / НГС

В ночь на среду, 18 сентября, на Ордынской трассе в Новосибирской области случилось смертельное ДТП: водитель «Тойоты» наехал на лежащего мужчину.

Инцидент произошёл почти в 110 километрах от Новосибирска на территории Ордынского района.

«В 00:14 водитель 1986 года рождения, трезвый, управляя автомобилем Toyota Probox, двигался по автомобильной дороге К-17р со стороны Павлодара в сторону города Новосибирска и на 109-м километре 800-м метре совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что 44-летний пострадавший умер на месте — его тело увезли в морг.

На прошлой неделе девушка погибла под колёсами автобуса в Калининском районе Новосибирска. По предварительным данным, она переходила дорогу по пешеходному переходу.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    18 сен 2019 в 09:17

    ээээ. так может он там уже лежал неживой.

    ЫЫЫ
    18 сен 2019 в 09:16

    В Кресах всходних это массовое явление. Там таких называют - пешелёжи.

    18 сен 2019 в 09:17

    НГС, это фото уже заездили. Написано: "в морг". Ну так давайте фото морга.