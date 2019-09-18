Новосибирец устроил фотосессию в стиле «Оно» в подземном переходе

Новосибирский фотограф Андрей Харчистов сделал серию фотографий в тематике нашумевшего фильма ужасов «Оно». «Идея возникла спонтанно с моей подругой Екатериной. Мы долго думали в каком стиле сделать фотосессию, а тут как раз выходит «Оно 2». И, естественно, это не могло нас обойти стороной. Самой сложной частью было найти желтый дождевик. Мы его отыскали через знакомых, а уже в день съемок пошли искать красный гелиевый шар и лист бумаги, чтобы сделать лодку –она так и не попала в серию», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Харчистов.

Самым сложным был поиск жёлтого дождевика Фото: Андрей Харчистов

По словам фотографа, некоторых прохожих напугал инвентарь для съемки: «Мы привязали шар к ступенькам, чтобы не улетел, а сами пошли фотографироваться. И спустя какое-то время мы услышали женский крик и слова "Я туда не пойду!". Это было очень смешно», — поделился парень. Всего в серию вошло пять фотографий.

Некоторых прохожих красный шарик напугал Фото: Андрей Харчистов

Однако Сам Андрей вторую часть ужастика посмотреть не успел: «Честно говоря, вторую часть я так до сих пор и не посмотрел, но первая мне очень понравилась. Игра актеров, образы персонажей, много смешных моментов. Вообще я люблю фильмы подобного рода, но один их не смотрю – страшно же. Тут больше цепляет сама история и волевая стойкость детей. Собрались, надавали "люлей" и остались верными друзьями. Классно же!», — признался фотограф.

«Оно» снят по одноименной книге Стивена Кинга. Фото: Андрей Харчистов

Андрею Харчистову 21 год, фотографией он занимается около 4-х лет: «Раньше фотографировал в основном архитектуру, на телефон. Так прошло года 3-4 и мне все это время очень хотелось себе нормальный фотоаппарат, чтобы полностью погрузится в фотографию. Моей группе в контакте стукнул недавно ровно год, и это был год фотографии именно с фотоаппарата. Так что опыта у меня не много, но я стараюсь», — поделился молодой человек.



Вторая часть фильма вышла этой осенью, а первая два года назад Фото: Андрей Харчистов

Бестселлер Стивена Кинга «Оно» вышел в середине 1980-х, а в начале 1990-х по нему сняли мини-сериал. Именно он познакомил многих с жутким существом из ливневой канализации, который для охоты на детей обычно принимает вид танцующего клоуна Пеннивайза. В 2017 году аргентинский режиссер Андрес Мускетти снял современную версию ужастика. Подробнее о фильме можно прочитать в рецензии корреспондента НГС.АФИША.

