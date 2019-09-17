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«Ветер, что-то шумит, апокалипсис»: шум на ТЭЦ-2 испугал новосибирцев

Шум от электростанции было слышно на правом берегу

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Некоторые горожане решили, что на станции произошел взрыв 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 17 сентября несколько жителей Ленинского и Железнодорожного района пожаловались на сильный шум, доносящийся от ТЭЦ-2. 

«Шум на Горском ужасный! То утихает, то усиливается — и так минут 20 уже! Как будто несколько истребителей летают над домом. Думаю, слышно в радиусе километра. "Доброй ночи", если, конечно, так можно выразиться», — написала в редакцию жительница дома по адресу Горский микрорайон, 75. 

Шум от электростанции было слышно даже в Железнодорожном районе:

«На улице ад какой-то: ветер, ещё шумит что-то от ТЭЦ-2, и как будто рябь в воздухе, апокалипсис», — рассказал житель дома на Революции, 7. 

Видео читательницы НГС

Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», причиной шума являются плановые работы:

«При растопке котла после ремонта производилась настройка предохранительных клапанов с последующим сбросом пара в атмосферу, сопровождающимся шумом. При открытии клапанов может быть слышен громкий звук, напоминающий хлопок, как произошло в данном случае. Это штатная технологическая ситуация», — рассказали в «СГК». 

Прошлой зимой жители сразу нескольких районов Новосибирска пожаловались на то, что в их домах начали остывать батареи, — оказалось, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    17 сен 2019 в 23:47

    Какие нежные...... вы ещё настоящий аццццкий шум от ТЭЦ не слышали.
    P.S. Живу возле ТЭЦ-2.

    путинская не любовь
    17 сен 2019 в 23:50

    Какие пугливые жители территории...совсем запугались. Скоро бояться начнут собственной тени.