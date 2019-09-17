«Ветер, что-то шумит, апокалипсис»: шум на ТЭЦ-2 испугал новосибирцев

Некоторые горожане решили, что на станции произошел взрыв
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вечером 17 сентября несколько жителей Ленинского и Железнодорожного района пожаловались на сильный шум, доносящийся от ТЭЦ-2.
«Шум на Горском ужасный! То утихает, то усиливается — и так минут 20 уже! Как будто несколько истребителей летают над домом. Думаю, слышно в радиусе километра. "Доброй ночи", если, конечно, так можно выразиться», — написала в редакцию жительница дома по адресу Горский микрорайон, 75.
Шум от электростанции было слышно даже в Железнодорожном районе:
«На улице ад какой-то: ветер, ещё шумит что-то от ТЭЦ-2, и как будто рябь в воздухе, апокалипсис», — рассказал житель дома на Революции, 7.
Видео читательницы НГС
Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», причиной шума являются плановые работы:
«При растопке котла после ремонта производилась настройка предохранительных клапанов с последующим сбросом пара в атмосферу, сопровождающимся шумом. При открытии клапанов может быть слышен громкий звук, напоминающий хлопок, как произошло в данном случае. Это штатная технологическая ситуация», — рассказали в «СГК».
Прошлой зимой жители сразу нескольких районов Новосибирска пожаловались на то, что в их домах начали остывать батареи, — оказалось, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев.