«Ветер, что-то шумит, апокалипсис»: шум на ТЭЦ-2 испугал новосибирцев

Вечером 17 сентября несколько жителей Ленинского и Железнодорожного района пожаловались на сильный шум, доносящийся от ТЭЦ-2.

«Шум на Горском ужасный! То утихает, то усиливается — и так минут 20 уже! Как будто несколько истребителей летают над домом. Думаю, слышно в радиусе километра. "Доброй ночи", если, конечно, так можно выразиться», — написала в редакцию жительница дома по адресу Горский микрорайон, 75.

Шум от электростанции было слышно даже в Железнодорожном районе:

«На улице ад какой-то: ветер, ещё шумит что-то от ТЭЦ-2, и как будто рябь в воздухе, апокалипсис», — рассказал житель дома на Революции, 7.