Схватила нож, чтобы выжить: сын сибирячки, которую помиловал Путин — о том, как она попала в колонию

Николай с братьями очень ждут возвращения мамы. Они уверены, что женщина схватилась за нож, чтобы защитить себя

Президент России Владимир Путин помиловал жительницу Новосибирской области, убившую мужа — он сократил ей срок на 2 года и 5 месяцев. Но четверо сыновей женщины, которые с нетерпением ждут её возвращения из колонии, по-прежнему считают, что произошедшее было лишь самообороной, и суд вынес несправедливый приговор. Оксана Ивасюк зарезала мужа в октябре 2016 года. После того, как это сделала — сразу позвонила одному из своих сыновей. «Он первый на мать кинулся. Она сказала, что они с друзьями сидели пили, друзья собрались идти, а он к своей любовнице собрался. И всё — тут понеслось у них. Говорила, что он начал бить её и голову промеж дверей зажимать. Мать оттолкнула его, схватила нож, закричала: "Не подходи". Он ринулся», — рассказал корреспонденту НГС один из сыновей осуждённой Николай Кудряшев.

Его мама ударила несколько раз мужа ножом в грудь. У него хватило сил выбежать в беседку, где он и умер до приезда врачей. «Мы вообще-то думали, что будет как самооборона, а включили сто пятую дробь один без самообороны (статья 105 "Убийство" УК РФ.— Прим.ред.). Мама в садике работала поваром, в ритуальных услугах в магазине. И потом, что у них ссоры пошли с Серёгой, — она уволилась, уехала в Толмачёво к сестре. <...> Так все её хвалили. <...> Последнее время Сергей гулял. Под конец уже он уезжал в Шипково, то на неделю, то ещё, то с работы типа задержался и уехал, а оказывается он подменился. А уезжал к любовнице», — объяснил Кудряшев. Из-за измен отношения между супругами испортились, мужчина, по словам родственников, поднимал руку на жену. «Мама никогда не жаловалась, но синяки я видел. Было такое между ними. Ходила в синяках», — добавил сын помилованной.

Суд в итоге отказался переквалифицировать дело на самооборону, и вынес приговор по статье «Убийство» — 7 лет и 11 месяцев общего режима.

«Доводы стороны защиты о том, что подсудимая не желала смерти потерпевшему, прямой умысел подсудимой на наступление смерти не доказан, а поэтому ее действия следует квалифицировать как причинение смерти по неосторожности, суд считает необоснованными, поскольку подсудимая, нанесла потерпевшему множественные удары клинком ножа, применяемым ею, в том числе в грудную клетку и где располагаются жизненно важные органы человека, что само по себе свидетельствует о желании причинить смерть потерпевшему. При этом, совершая преступление, она руководствовалась чувствами ревности и обиды за нанесенные ей телесные повреждения, что и было мотивом подсудимой к совершению умышленного преступления», — говорится в приговоре Искитимского районного суда.

Судья посчитала, что у погибшего не было в руках никакого оружия, поэтому действия женщины — не самооборона. «Оценивая сложившуюся ситуацию, суд не установил и наличие длительной психотравмирующей ситуации у подсудимой, по своему желанию продолжавшей проживать с супругом, который периодически уходил из семьи, неожиданности сложившейся ситуации для Ивасюк О.Н., когда он пожелал уйти к другой женщине, не было», — говорится в документе.

