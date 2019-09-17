Продвинутые, как в Питере: в Новосибирске насчитали 132 электромобиля

В Новосибирской области зарегистрировано 132 электромобиля, выяснили аналитики агентства «Автостат». В целом же по стране насчитывается 4,6 тысячи электрокаров, большая часть из них представлена одной популярной японской моделью.

«Порядка 80% всех электрокаров приходится на одну модель — Nissan Leaf, — парк которой составляет 3,7 тысячи единиц», — уточнили в пресс-службе агентства «Автостат».

На втором месте с большим разрывом расположился электрокар Mitsubishi i-MiEV, далее идут премиальные Tesla Model S и Model X.

