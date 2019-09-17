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Продвинутые, как в Питере: в Новосибирске насчитали 132 электромобиля

Новосибирцы предпочитают использовать японский Nissan Leaf

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Nissan Leaf 2012 года продается за 555 000 рублей

Фото: auto.ru

В Новосибирской области зарегистрировано 132 электромобиля, выяснили аналитики агентства «Автостат». В целом же по стране насчитывается 4,6 тысячи электрокаров, большая часть из них представлена одной популярной японской моделью. 

«Порядка 80% всех электрокаров приходится на одну модель — Nissan Leaf, — парк которой составляет 3,7 тысячи единиц», — уточнили в пресс-службе агентства «Автостат». 

На втором месте с большим разрывом расположился электрокар Mitsubishi i-MiEV, далее идут премиальные Tesla Model S и Model X. 

Лидирующими регионами по парку электромобилей оказались не столица, а Дальний Восток и Восточная Сибирь. В Приморском крае насчитывается 839 машин, в Иркутской области — 487. В Москве находится только 459 электрокаров. Санкт-Петербург сравним с Новосибирском по распространенности электромобилей — там насчитали 137 таких машин. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    17 сен 2019 в 19:38

    Электромобиль эта здорово!достали эти ванючки бензиновые на дорогах..:((

    ...
    17 сен 2019 в 19:41

    132 электромобиля.
    Да понятно, что это чисто ездить в городе.Ну нет у нас станций подзарядки, да и Сто тоже для них нет.
    А попробуй выехать за город? Или межгород? Так что пока эта машинка больше для понтов, чем для нормальной езды.