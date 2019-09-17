Продвинутые, как в Питере: в Новосибирске насчитали 132 электромобиля

Nissan Leaf 2012 года продается за 555 000 рублей
Фото: auto.ru
В Новосибирской области зарегистрировано 132 электромобиля, выяснили аналитики агентства «Автостат». В целом же по стране насчитывается 4,6 тысячи электрокаров, большая часть из них представлена одной популярной японской моделью.
«Порядка 80% всех электрокаров приходится на одну модель — Nissan Leaf, — парк которой составляет 3,7 тысячи единиц», — уточнили в пресс-службе агентства «Автостат».
На втором месте с большим разрывом расположился электрокар Mitsubishi i-MiEV, далее идут премиальные Tesla Model S и Model X.
Лидирующими регионами по парку электромобилей оказались не столица, а Дальний Восток и Восточная Сибирь. В Приморском крае насчитывается 839 машин, в Иркутской области — 487. В Москве находится только 459 электрокаров. Санкт-Петербург сравним с Новосибирском по распространенности электромобилей — там насчитали 137 таких машин.
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