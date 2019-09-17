Учителям нескольких школ Новосибирска задержали выплаты за работу на ЕГЭ

«Учительница сегодня в очередной раз звонила <…>, и ей сказали, что выплата будет во второй части октября. Объяснили, что оплачивают порайонно, поэтому скорее всего эта ситуация во всём Ленинском районе такая», — рассказал корреспонденту НГС читатель Кирилл, знакомый с проблемами педагогов из Ленинского района.

Несколько учителей из школ Ленинского района Новосибирска пожаловались на то, что им до сих пор не оплатили летнюю работу на ЕГЭ — им сказали, что деньги придут не раньше середины октября.

Один день работы учителя на ЕГЭ, по его словам, оплачивается в размере около 1 тысячи рублей, а некоторым педагогам до сих пор не заплатили по 8–9 тысяч рублей.



«В прошлом году оплатили в конце августа. Это же работа. У учителей эти дни, что их берут на ЕГЭ — они не входят в педстаж. Школа эти дни не оплачивает. И, соответственно, учителя тоже люди, им нужно платить за квартиру и так далее. Эти деньги не лишние. И когда их тянут, то ожидаешь, что будут какие-то проценты, либо не будут так тянуть», — добавил читатель.



Наталья Ярославцева, директор Новосибирского института мониторинга и развития образования, заверила корреспонденту НГС, что никакой просрочки в выплатах нет. Работа учителей на ЕГЭ оплачивается только после окончания всех экзаменов.



«Окончанием государственной итоговой аттестации явится вообще 20 сентября — последний день экзаменов. Поэтому мы, по постановлению Правительства, можем выплачивать [после этого в течение] 60 дней. А на сегодняшний день, я хочу сказать, начиная с первого июля, мы практически оплатили 70% компенсаций. Мы, естественно, берём на себя обязательства закончить к 15 октября — край. То есть мы будем с опережением делать это», — объяснила Наталья Ярославцева.