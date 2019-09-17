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Образование

Учителям нескольких школ Новосибирска задержали выплаты за работу на ЕГЭ

В Институте мониторинга и развития образования заверили, что деньги придут к середине октября

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Работу учителей на ЕГЭ оплачивает не школа, а министерство образования региона

Фото: Александр Ощепков / НГС

Несколько учителей из школ Ленинского района Новосибирска пожаловались на то, что им до сих пор не оплатили летнюю работу на ЕГЭ — им сказали, что деньги придут не раньше середины октября.

«Учительница сегодня в очередной раз звонила <…>, и ей сказали, что выплата будет во второй части октября. Объяснили, что оплачивают порайонно, поэтому скорее всего эта ситуация во всём Ленинском районе такая», — рассказал корреспонденту НГС читатель Кирилл, знакомый с проблемами педагогов из Ленинского района. 

Один день работы учителя на ЕГЭ, по его словам, оплачивается в размере около 1 тысячи рублей, а некоторым педагогам до сих пор не заплатили по 8–9 тысяч рублей.

«В прошлом году оплатили в конце августа. Это же работа. У учителей эти дни, что их берут на ЕГЭ — они не входят в педстаж. Школа эти дни не оплачивает. И, соответственно, учителя тоже люди, им нужно платить за квартиру и так далее. Эти деньги не лишние. И когда их тянут, то ожидаешь, что будут какие-то проценты, либо не будут так тянуть», — добавил читатель.

Наталья Ярославцева, директор Новосибирского института мониторинга и развития образования, заверила корреспонденту НГС, что никакой просрочки в выплатах нет. Работа учителей на ЕГЭ оплачивается только после окончания всех экзаменов.

«Окончанием государственной итоговой аттестации явится вообще 20 сентября — последний день экзаменов. Поэтому мы, по постановлению Правительства, можем выплачивать [после этого в течение] 60 дней. А на сегодняшний день, я хочу сказать, начиная с первого июля, мы практически оплатили 70% компенсаций. Мы, естественно, берём на себя обязательства закончить к 15 октября — край. То есть мы будем с опережением делать это», — объяснила Наталья Ярославцева.

В начале сентября в мэрии Новосибирска назвали школы, в которых оказалось больше всего медалистов и 100-балльников ЕГЭ по итогам прошлого учебного года.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    17 сен 2019 в 18:47

    не устраивает работа в школе?:))идите в бизнес (с)

    17 сен 2019 в 19:10

    В школах Заельцовского района тоже ещё и не думали выплачивать за работу на ОГЭ и ЕГЭ. Молодцы! Вот это ответ! Вот пусть теперь сами и проводят свои экзамены, а я больше ни ногой, раз работали в июне, а заплатят в октябре!!!

    Кирилл
    17 сен 2019 в 19:37

    Это просто отношение государства, но и общества к учителям. Мало того, что зарплаты учителей в Новосибирске зависли на уровне 2012-го года, так еще и выдумывают разные способы обмана. Теперь уже оплата работы на ЕГЭ в июне происходит в середине октября, а в следующем году можно в канун нового года дать, а потом вообще во время следующих экзаменов.

    P.S. Работа на ЕГЭ не является добровольной для учителя. От школ вышестоящие инстанции требуют выложить список учителей для работы в пунктах сдачи экзамена. Отвертеться сложно. Тем более, если уже работал на ЕГЭ, шансы попасть в список вырастают до ста процентов.