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Новосибирцам раздали 1,5 тысячи «противопожарных» иконок от МЧС

При этом настоятель отметил, что человеку нужно полагаться на себя

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Вскоре освящённые иконки смогут получить пожарные в области

Фото: Главное управление МЧС по Новосибирской области

Спасатели МЧС России раздали в Новосибирской области 1,5 тысячи иконок — православные верующие считают, что такие образы могут защищать от пожаров, ударов молний и стихийных бедствий.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России По Новосибирской области, иконки освятили и подарить в честь праздника чудотворной иконы «Неопалимая Купина», который отмечается православными верующими 17 сентября.

«Самая по себе икона ничего не сделает — человек должен сам прилагать усилия, чтобы воздерживаться от греха и прилагать усилия для счастливой и безопасной жизни. Нужно трудиться над своим спасением и самостоятельно решать бытовые проблемы, в том числе, конечно, с божьей помощью. <...> Бог спасает нас не без нас самих», — цитирует слова руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Новосибирской метрополии отца Дмитрия пресс-служба управления МЧС.

При этом, как отмечается в сообщении ведомства, у новосибирских спасателей икона «Неопалимая Купина» пользуется доверием. В ближайшие дни часть освящённых иконок передадут в районы области, где их смогут взять пожарные.

Так выглядит икона&nbsp;«Неопалимая Купина»

Так выглядит икона «Неопалимая Купина»

«Все возможности по предотвращению беды хороши. Икона — это как специальное побуждение к действиям для защиты жилья от пожаров. И поэтому, прежде всего, призываю людей обеспечивать собственную безопасность за счет соблюдения правил, обеспечения защиты себя всеми доступными способами, мерами и, конечно, с помощью веры», — цитируют слова начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова в пресс-службе.

Митрополия часто взаимодействует с новосибирскими спасателями. В конце сентября на место обрушения стены на улице Ударной, 1/1А прибыл священнослужитель — его направили для оказания молитвенной и духовной поддержки родственников и пострадавших.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    17 сен 2019 в 18:07

    Жесть, что творится!