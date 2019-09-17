Новосибирцам раздали 1,5 тысячи «противопожарных» иконок от МЧС

Спасатели МЧС России раздали в Новосибирской области 1,5 тысячи иконок — православные верующие считают, что такие образы могут защищать от пожаров, ударов молний и стихийных бедствий.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России По Новосибирской области, иконки освятили и подарить в честь праздника чудотворной иконы «Неопалимая Купина», который отмечается православными верующими 17 сентября.

«Самая по себе икона ничего не сделает — человек должен сам прилагать усилия, чтобы воздерживаться от греха и прилагать усилия для счастливой и безопасной жизни. Нужно трудиться над своим спасением и самостоятельно решать бытовые проблемы, в том числе, конечно, с божьей помощью. <...> Бог спасает нас не без нас самих», — цитирует слова руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Новосибирской метрополии отца Дмитрия пресс-служба управления МЧС.

